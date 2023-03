◆ 絶好調男に先制被弾

野球日本代表「侍ジャパン」の今永昇太投手(DeNA)が現地21日(日本時間22日)、米フロリダ州マイアミで行われているWBC決勝・アメリカ戦に先発し、2回1失点で降板した。

初回は不運な当たりで得点圏に走者を背負ったが、危なげない投球内容で上々の立ち上がり。しかし、2回一死無走者で迎えた6番・T.ターナー(MLBフィリーズ)にカウント2-1から真ん中低めの148キロを左翼席に運ばれ先制ソロを浴びた。

直後の2回裏に侍ジャパンは逆転するも、今永は2イニング・30球を投げ4安打2三振1失点で降板し、3回から2番手・戸郷翔征(巨人)にバトンを託した。

降板後には、3戦連発となった絶好調のターナーに先制被弾した場面を振り返り、「ホームランを打たれたのは投げてはいけないコースで反省点です。その後を抑えて1点でいけたのは良かったです」とコメントした。

U-S-TREA! U-S-TREA!

He has done it again!! 😱 USA leads 1-0! pic.twitter.com/VRW8zq8Dba— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023