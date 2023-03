ちゃんみな、新レーベルから4thフルアルバム『Naked』リリース決定

ちゃんみなが、4月26日(水)に約1年半ぶりとなる4thフルアルバム『Naked』を新レーベル「NO LABEL MUSIC」よりリリースすることを発表した。

これは、3月21日に横浜アリーナにて開催された自身最大規模のワンマンライブ「AREA OF DIAMOND」公演中のMC内でサプライズにて発表されたもの。『Naked』には今月8日、ちゃんみなメジャー・デビュー日にサプライズリリースされた「You Just Walked In My Life」や、昨年リリースされた「TOKYO 4AM」「Dont go feat. ASH ISLAND」「Mirror」を含む全17曲が収録予定。また本作品はワーナーミュージック・ジャパン内に発足した新レーベル「NO LABEL MUSIC」からリリースすることもあわせて発表された。

関連記事:ちゃんみなが語る、スランプを抜けて辿り着いた3rdアルバム『ハレンチ』

あわせて公開された最新アーティスト写真、ジャケット写真の撮影は、ロサンゼルスにてちゃんみな自身初の試みで全て現地クリエイター陣と実施。カメラマンはRihannaやDemi Lovatoなども撮影をしているDennis Leupoldと初タッグを組み、タイトルの”Naked”を体現しつつ、挑戦的な表情に目を奪われるものとなっている。

同作品は初回生産限定盤と通常盤の2形態でCDリリースされ、初回生産限定盤は本人考案の”Naked”なクリアCDケースと38ページに及ぶ特殊サイズのビジュアル・リリックカードがクリアジップケースに封入されたスペシャルな仕様に。また両形態の初回プレス分には、ちゃんみなとの1対1でトークを楽しめるONLINE Meet & Greetイベントの応募が出来るシリアルコードが封入されている。現在アルバムの予約がスタートしており、4月12日(水)までに予約をすると期間限定のスペシャル特典として ”Naked バスボム”がプレゼントされる。

<リリース情報>

ちゃんみな

4thフルアルバム『Naked』

2023年4月26日(水)発売

初回生産限定盤 WPCL-13457

通常盤 WPCL-13456

価格:

・初回生産限定盤 税込7,150円(税抜6,500円)

・通常盤 税込2,750円(税抜2,500円)

=収録内容=※初回生産限定盤と通常盤共通

1. Good

2. RED

3. 444

4. Wake up call

5. Dont go feat. ASH ISLAND

6. サンフラワー

7. You Just Walked In My Life

8. naked now

9. Mirror

10. FUCK LOVE

11. Miso soup

12. B級

13. クズになったらしいじゃん

14. 美人 (Remix) feat. Awich

15. TOKYO 4AM

16. Love Face

17. Im Not OK

封入特典(初回プレス分)

ONLINE Meet & Greet応募券(抽選用シリアルコード)

応募期間:4月26日(水)12:00~5月15日(月)23:59

ONLINE Meet & Greet実施日:2023年 5月27日(土)、5月28日(日)

※詳細はワーナーミュージック・ジャパン ちゃんみなのサイトにて

アルバム予約リンク:https://chanmina.lnk.to/naked

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/