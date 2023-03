上白石萌歌が大学卒業を報告「家族含めいろんな人に支えてもらって」「まずは本当に安心」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。3月20日(月)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに、近況報告として大学を卒業したことを報告しました。上白石:3月になりましたね。でも、もうすぐ4月。みんなきっと卒業や別れ、 出会いの準備をする季節なんじゃないかなって思っています。萌歌先生こんばんは。私は先日、短期大学を卒業しました。私は今の短大に入学する前にも別の短大に行っていたので、今回で2回目の卒業になります。以前はコロナ禍で卒業式はありませんでしたが、今回は卒業式があったので、袴を着て卒業式に出席しました。前回よりも卒業の実感が湧き、学位記に重みを感じました。これからもどんどんいろんなこと吸収して、力にしていける人でありたいです。(22歳)上白石:わあ! おめでとうございます! このほかにも卒業の報告が届いています。みんな、本当におめでとうございます。それぞれ頑張ったね~!そして……! 私も大学をついに卒業することができました!(拍手)。嬉しい~、本当に嬉しい!結構大変な日々だったんですけど、家族含めいろんな人に支えてもらって無事に卒業できました。まずは本当に安心しています。卒業したみんなも、これから新しい日々が続くと思うので、いい春を一緒に迎えましょう~!あらためて、卒業生のみんな! そして、私! 卒業おめでとう~!上白石は昨年10月の放送で、「今、大学5年生」だと伝えていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/