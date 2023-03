緑黄色社会「ここから世界が広がった」自身も出場した音楽の甲子園『閃光ライオット』にゲストライブアクトで出演

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月20日(月)の放送では、現在出場アーティストを募集中の番組イベント『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』について、新情報を発表。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、8月7日(月)にZepp DiverCity (TOKYO)で開催されるファイナルライブ審査に、ゲストライブアクトとして4ピースバンド・緑黄色社会が出演することを伝えました。こもり校長のコメントと、緑黄色社会から届いたメッセージを紹介します。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! がおくる音楽の甲子園、10代アーティスト限定の音楽フェス、『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』。出場者の受け付け開始から1ヵ月!音楽のジャンルを一切問わない、オリジナルでもコピーでも参加できる『マイナビ 閃光ライオット』! 「もう応募した!」という生徒(リスナー)もいるだろうし、まだ音源を作っている最中の生徒もいるだろう。まだ送るかどうしようか、と迷っている生徒もいるでしょう。俺は送ったほうが後悔は少ないと思うんだけどね、「送っときゃよかった……」ってなるよりかはね。今夜はそんな生徒たちに向けて、『マイナビ 閃光ライオット』の新情報をお知らせします。(このイベントで)最終的に目指す場所! 8月7日におこなわれるZepp DiverCity(TOKYO)でのファイナルステージのゲストアーティストを紹介したいと思う!『マイナビ 閃光ライオット』ファイナルステージに登場するゲストライブアーティストは……緑黄色社会先生!長屋晴子(Vo./Gt.):SCHOOL OF LOCK! の生徒のみなさん! そして、こもり校長!全員:緑黄色社会です!長屋:この度、『マイナビ 閃光ライオット 2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』ファイナルステージのゲストライブアクトを、私たち緑黄色社会がつとめることになりました!全員:ありがとうございます!長屋:緑黄色社会はですね、『閃光ライオット』と深い深いつながりがあるわけですね。小林壱誓(Gt.):めちゃくちゃ嬉しいね。穴見真吾(Ba.):嬉しい!peppe(Key.):うん!長屋:『閃光ライオット2013』に出場して、そのときは準グランプリという賞をいただいたんです。自分たち的にも、本当にここからいろいろ世界が広がったな、という思い出深い日なんですよね。それが時を経て、まず『閃光ライオット』が復活したということで……!peppe:なんと!穴見:びっくりしたし、すごく嬉しかったですね。長屋:『閃光ライオット』という……なんだろうな? この、ちょっと儚いような美しい名前がすごく好きなんですよ。その『閃光ライオット』が戻ってきたことがすごく嬉しくて、しかもそこに、私たちが大きくなってちょっと成長して、ファイナルステージのゲストとして帰ってこられるということが、何より本当に嬉しいです。小林:大丈夫かな、俺ら大きくなれてるかな?長屋:大丈夫かな、なれてないかな?全員:(笑)。長屋:でも(出場する10代のアーティストは)エネルギーがいっぱいだからね、私たちも負けないようなライブをしたいと思います!peppe:はい!長屋:そして! 現在、『閃光ライオット』の出場者を募集中だそうです。きっと「私たちでいいのかな……?」とか、不安な気持ちを抱えている人もいると思うんです。でも、大丈夫です! 私たちも、バンドを組んですぐ応募しました! オリジナル曲もほとんど作ったことがなかったのに、この『閃光ライオット』のために作ったぐらいで。穴見:(オリジナル曲は)1、2曲ぐらいしかなかったよね。小林:だから、本当に下手っぴでも何でもいいと思うよ。魂があれば!穴見:魂があれば!長屋:本当にそうなんですよ! なので、「出たい!」という思いがある人は、“魂”でぜひぜひ応募してみてください!peppe:ぜひぜひ!長屋:8月7日月曜日に、Zepp DiverCity(TOKYO)でおこなわれる『マイナビ 閃光ライオット』でお会いしましょう!全員:緑黄色社会でした!こもり校長:リョクシャカ先生の声を聴いたら、テンションが上がったなー! ありがとうございました!リョクシャカ先生は……ちょうど10年前! 『閃光ライオット2013』の準グランプリアーティストです。そのタイミングで“世界が広がった”と言ってくださっていましたけど、その人たちが『閃光ライオット』に戻ってくるというこのエモさ……!“私たち、大きくなれたかな?”って言っていたけど、いまやアリーナ規模のライブをして、紅白に出場するほどの日本を代表するバンドですよ。こんなにデカくなったバンドも、10年前には『閃光ライオット』で光り輝く瞬間があったと考えると、キミたちと一緒だから! 「もう応募したよ!」「今、曲を作っています!」「送るかどうか、悩んでいます」と思っているキミたちと一緒だった先生が、あの瞬間に輝いたんだよ。「オリジナル曲がないよ……」という生徒でも、マジの可能性しかないから! ここから始まるストーリー、マジであるぞ!リョクシャカ先生! 8月7日、楽しみに待っています!また、追加情報として、『閃光ライオット』でグランプリを獲得したアーティストに対し、優勝賞金100万円に加え、副賞としてプロの映像監督によるミュージックビデオが制作されること。グランプリのほかに、“その日、生徒の背中をいちばん押した楽曲”に「マイナビ賞」として50万円と、マイナビ が応援するイベント等で流れる「マイナビオリジナルムービー」に楽曲を1年間採用されることが発表されました。●開催日:2023年8月7日(月)●会場:Zepp DiverCity(TOKYO)●募集期間:2023年2月20日(月)~4月17日(月)●審査概要・音源審査・全国スタジオ審査:5月3日(水・祝)~5月27日(土)・ライブ審査:6月17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)・ファイナルライブ審査「マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!」:8月7日(月)●オフィシャルサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/riot<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/