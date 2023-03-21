明日3月22日19:00より日本テレビ系でオンエアされる音楽特番「Premium Music 2023」の歌唱曲の一部が発表された。

「Premium Music」は今年で4回目を迎える音楽の祭典。出演アーティストにはAKB48、XY、織田哲郎、King & Prince、斉藤和義、ジャニーズWEST、TRF、T.M.Revolution、HiHi Jets、PUFFY、B.B.クィーンズ、U&Sがラインアップされている。AKB48は「フライングゲット」、織田哲郎は「いつまでも変わらぬ愛を」、斉藤和義は「ずっと好きだった」を披露する。TRFは「EZ DO DANCE -Version. 2023-」、T.M.Revolutionは「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」をパフォーマンス。PUFFYは「愛のしるし」、B.B.クィーンズは「おどるポンポコリン」を届ける。

日本テレビ系「Premium Music 2023」

2023年3月22日（水）19:00～22:54

＜出演者＞

AKB48 / XY / 織田哲郎 / King & Prince / 斉藤和義 / ジャニーズWEST / TRF / T.M.Revolution / HiHi Jets / PUFFY / B.B.クィーンズ / U&S

MC：永瀬廉（King & Prince） / 芳根京子

進行：徳島えりか（日本テレビアナウンサー）/ 岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）



＜歌唱曲＞

AKB48「フライングゲット」

織田哲郎「いつまでも変わらぬ愛を」

斉藤和義「ずっと好きだった」

TRF「EZ DO DANCE -Version. 2023-」

T.M.Revolution「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」

PUFFY「愛のしるし」

B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」