WBC2023 野球日本代表侍ジャパン 最新情報







「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)2023」の準決勝が21日、ローンデポ・パークで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」はメキシコ代表と対戦している。







侍ジャパンは、3点ビハインドのまま迎えた7回、2死から2番・近藤健介がまたもチャンスメイク。ここでメキシコベンチが動きを見せ、左腕J.ロメロがマウンドへ上がった。





3番・大谷翔平は四球を選ぶと、4番・吉田正尚はライトへの大飛球。そのままスタンドに吸い込まれ、同点の3ラン本塁打となった。



















【動画】吉田正尚、同点3ランホームラン!

World Baseball Classicの公式Twitterより











MASATAKA YOSHIDA TIES THE GAME IN THE 7TH!

— World Baseball Classic (@WBCBaseball)【了】