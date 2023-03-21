グラビアタレント似鳥沙也加が3月19日、自身のTwitterを更新し美谷間ショットを披露した。

  • 似鳥沙也加

似鳥は「明日からも応援しています」とツイートし、美谷間あらわなセクシーセルフィを披露。この投稿にファンからは「励みになります」「かわいいありがとう」「綺麗でかわいい」「明日からもがんばれる」といった声が寄せられた。