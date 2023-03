「俺らにも隠すんか？」INI後藤威尊＆佐野雄大、尾崎匠海のこっそりトレーニングを追求!?

グローバルボーイズグループ・INIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「From INI(フロイニ)」。毎週金曜・深夜1時からの2時間、INIの“今”をダイレクトに届けます。3月17日(金)の放送では、後藤威尊と佐野雄大が明かした“実話”に、尾崎匠海がタジタジになる場面がありました。INIは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生し、2021年11月にファーストシングル「A」でデビューした11人組です。2022年12月に、ファーストアルバム『Awakening』をリリース、2023年5月24日(水)に4thシングル『DROP That』を発売します。今回の番組テーマは、「これ実話なんですけど……」。大阪出身の3人が繰り広げたトークを紹介します。後藤:これ実話なんですけど……なぁ、雄大!佐野:うん?後藤:俺と雄大が一緒にジムでトレーニングをして、「疲れたな」と思って帰ろうとしたときに、たまたま匠海に会って。匠海が歩いている道は、確実にジムに行く道で……。佐野:ジムしかない道やったからね。後藤:「匠海、ジムに行くん?」って聞いたら……。佐野:「いやっ、あっ、ちゃうねん!」って。第一声が「ちゃうねん」はだいぶ怪しくて。尾崎:(笑)!佐野:でも、「ちゃうねん」のときの格好が、シャカシャカ着て、帽子をかぶっていて、確実に鍛えに行っている人の格好やった。後藤:トレーニングをする人の格好ね。尾崎:(笑)!佐野:あのときの心境は、いかがでしたか……?尾崎:いやいや……(笑)。後藤:「俺らにも隠すんか?」「そんなに隠れて、みっちりやりたいんか!?」と思って。尾崎:違う違う……(笑)。後藤:秘密のトレーニングをしているのかも?佐野:トレーニング内容も、教えてくれへんかったし。尾崎:いや……トレーニング内容は別に教えられるけど(笑)。俺は見られるのが嫌やから。1人でコツコツやっていきたいタイプやから……!後藤:……という、実話でした。番組前半の25時台には、池﨑理人と田島将吾の2人が登場。昨年に続いて、4月22日(土)19時から放送される特別番組「JFN EARTHDAY SPECIAL TO THE FUTURE From INI~アナタと学ぶ 未来のカタチ~」への出演を発表しました。2年連続で「EARTHDAY」に出演するアーティストはINIが初とのこと。田島は「とても光栄だし、今年も地球について、しっかり考えていきたいと思います」と話していました。26時台にも、TOKYO FMが5月1日(月)に日本武道館で開催するイベント「TOKYO FM LIVE INCLUSION 2023」への出演を発表。INIのほかに、Creepy Nuts、GENERATIONS from EXILE TRIBE、yamaが出演します。後藤は「学生のころから知っているアーティストさんと共演させてもらえるのはヤバイ」、尾崎は「観る側としても楽しみ」と、共演を楽しみにしていました。3月26日(日)には、番組イベント「With INI vol.2~フロイニの裏側を覗いちゃおうSPECIAL~」が、スカパー!独占生配信で開催されます。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。この放送の「聴き逃し配信」は、TOKYO FMの音声サービス「AuDee(オーディ)」でも聴くことができます。<番組概要>番組名:From INI放送日時:毎週金曜25:00~27:00パーソナリティ:INI番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/59121