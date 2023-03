BE:FIRSTのバラエティ番組「BE:FIRST TV」のBlu-ray / DVDが5月31日にリリースされる。

「BE:FIRST TV」は2022年4月から7月まで日本テレビで放送されていたBE:FIRST初の冠バラエティ番組。「常に1番であり続ける」という意味のグループ名が付けられたBE:FIRSTが、ロケやトーク、パフォーマンスに全力投球するという内容で、4月5日にシーズン2の放送がスタートする。Blu-ray / DVDには地上波で放送されたエピソードに加え、CSチャンネル限定で放送されていた映像や、さらなる未公開映像も収録。初回限定盤にはジャケット写真を使用したステッカーが付属する。

BE:FIRSTは4月26日に3rdシングル「Smile Again」をリリースする。表題曲「Smile Again」は彼らのシングルリード曲としては初のラブソング。制作にはプロデューサーのSKY-HIのほか、w-inds.の橘慶太、ソウル出身のプロデューサーJUNEが参加し、コレオグラフはs**t kingz全員が担当した。東横線と田園都市線では「Smile Again」の世界観をイメージしたデザインの1編成が期間限定で運行している。運行期間は東横線が3月28日、田園都市線が4月1日まで。

BE:FIRST「BE:FIRST TV」収録内容

#1 SOTA & MANATOの高速メシ 前編

・パフォーマンス:「Kick Start」

・「Kick Start」裏側

#2 SOTA & MANATOの高速メシ 後編

・パフォーマンス:BE:FIRST×SKY-HI「To The First」

・BE:FIRST×SKY-HI「To The First」裏側

#3 LEO & JUNON 唯一無二のハンバーグ 前編

・パフォーマンス:「Bye-Good-Bye」

・「Bye-Good-Bye」一発撮りパフォーマンス裏側

#4 LEO & JUNON 唯一無二のハンバーグ 後編 + SHUNTO & RYUHEI 新挑戦スイーツ 前編

・パフォーマンス:「Be Free」

・「Be Free」裏側

#5 SHUNTO & RYUHEI & RYOKI 新挑戦スイーツ 後編

・パフォーマンス:「Move On」

・「Move On」裏側

#6 SOTA & MANATO & SHUNTO SOTAプレゼンツ湘南旅 前編

・パフォーマンス:「Brave Generation」

・「Brave Generation」裏側

#7 SOTA & MANATO & SHUNTO SOTAプレゼンツ湘南旅 後編

・パフォーマンス:「Bye-Good-Bye」THE FIRST FINAL ver.

・「Bye-Good-Bye」THE FIRST FINAL ver. 裏側

#10 BE:FIRST × 高校ダンス部 前編

・パフォーマンス:「Betrayal Game」

・「Betrayal Game」裏側

#11 BE:FIRST × 高校ダンス部 後編

・パフォーマンス:BE:FIRST × s**t kingz「Shining One」

・BE:FIRST × s**t kingz「Shining One」裏側

#12 富士山FIRST対決 前編

・パフォーマンス:「Gifted.」

・「Gifted.」裏側

#13 富士山FIRST対決 後編

・パフォーマンス:「Grateful Pain」

・「Grateful Pain」裏側

<未公開映像>

・SOTA & MANATO & SHUNTO SOTAプレゼンツ湘南旅 未公開映像

・富士山FIRST対決 未公開映像