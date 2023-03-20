BE:FIRST、初のバラエティ冠番組「BE:FIRST TV」が映像作品化

7人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTの初冠テレビ番組「BE:FIRST TV」のDVD & Blu-rayが、5月31日にリリースされることが発表された。
「BE:FIRST TV」は2022年4月から7月までの間、日本テレビにて毎週土曜14時半～15時に放送され、「常に1番であり続ける」という意味で名付けられたBE:FIRSTがロケやトーク、パフォーマンスに全力投球するといった内容のバラエティ番組。今回リリースされるDVDには、地上波で放送されたエピソードに加え、CSチャンネル限定で放送されていた映像や更なる未公開映像も収録。さらに初回盤には三方背BOXとジャケット写真を使用したステッカーが付属される。
【動画を見る】BE:FIRST「Boom Boom Back」MV
放送の度にTwitterのトレンド入りはもちろん、世界トレンド1位も獲得するほどの注目を集めていた「BE:FIRST TV」。先日には「BE:FIRST TV Season2」が4月5日（水）より放送されることも発表されている。
＜リリース情報＞
『BE:FIRST TV』
2023年5月31日（水）発売
◆DVD（スマプラ対応）
品番：AVBD-27652～5
価格：¥13000（税抜）
◆Blu-ray（スマプラ対応）
品番：AVXD-27656～8
価格：¥13000（税抜）
※初回仕様には三方背BOX、ジャケ写ステッカー付き
※初回盤（数量限定）がなくなり次第、通常仕様へ切り替え
予約リンク：https://befirst.lnk.to/BEFIRSTTV
=収録内容=
※DVD / Blu-ray共通
#1 SOTA & MANATOの高速メシ 前編
・パフォーマンス：「Kick Start」
・「Kick Start」裏側
#2 SOTA & MANATOの高速メシ 後編
・パフォーマンス：BE:FIRST×SKY-HI「To The First」
・BE:FIRST×SKY-HI「To The First」裏側
#3 LEO & JUNON 唯一無二のハンバーグ 前編
・パフォーマンス：「Bye-Good-Bye」
・「Bye-Good-Bye」一発撮りパフォーマンス裏側
#4 LEO & JUNON 唯一無二のハンバーグ 後編 + SHUNTO & RYUHEI 新挑戦スイーツ 前編
・パフォーマンス：「Be Free」
・「Be Free」裏側
#5 SHUNTO & RYUHEI & RYOKI 新挑戦スイーツ 後編
・パフォーマンス：「Move On」
・「Move On」裏側
#6 SOTA & MANATO & SHUNTO SOTAプレゼンツ湘南旅 前編
・パフォーマンス：「Brave Generation」
・「Brave Generation」裏側
#7 SOTA & MANATO & SHUNTO SOTAプレゼンツ湘南旅 後編
・パフォーマンス：「Bye-Good-Bye」THE FIRST FINAL ver.
・「Bye-Good-Bye」THE FIRST FINAL ver. 裏側
#10 BE:FIRST × 高校ダンス部 前編
・パフォーマンス：「Betrayal Game」
・「Betrayal Game」裏側
#11 BE:FIRST × 高校ダンス部 後編
・パフォーマンス：BE:FIRST × s**t kingz「Shining One」
・BE:FIRST × s**t kingz「Shining One」裏側
#12 富士山FIRST対決 前編
・パフォーマンス：「Gifted.」
・「Gifted.」裏側
#13 富士山FIRST対決 後編
・パフォーマンス：「Grateful Pain」
・「Grateful Pain」裏側
～未公開映像～
・SOTA & MANATO & SHUNTO SOTAプレゼンツ湘南旅 未公開映像
・富士山FIRST対決 未公開映像
BE:FIRST Official HP：https://befirst.tokyo/