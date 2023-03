空知英秋原作によるアニメ「銀魂」の集大成となるイベント「銀魂後祭り(あとのまつり)2023(仮)」が、本日3月19日に東京・両国国技館で開催された。コミックナタリーでは夜の部をレポートする。

開演直前、阿伏兎と神威によるアナウンス、そして新八とエリザベスのかけ合いと、マダオによる協賛企業の紹介が行われると会場は早くもヒートアップ。観客によるカウントダウンでイベントが始まると、モニターでは万事屋による「銀魂」20周年を向けてのオンラインミーティングが展開される。「ONE PIECE」のパロディによるOP映像が流れ出すと会場にはきただにひろしがサプライズで登場。「ウィーアー!」を歌い上げ、控室ではイベントの出演者が背を向け、左手の拳を突き上げる「ONE PIECE」でおなじみのポーズを披露した。

長谷川泰三役の立木文彦、お登勢役のくじらによるトークが繰り広げられると、ステージには坂田銀時役の杉田智和、志村新八役の阪口大助、神楽役の釘宮理恵、近藤勲役の千葉進歩、土方十四郎役の中井和哉、沖田総悟役の鈴村健一、山崎退役の太田哲治、立木、くじら、桂小太郎役の石田彰が登壇。それぞれが「銀魂」20周年に向けての「企画会議」を繰り広げようと、過去のエピソードを振り返っていく。「アルファベット表記で人類みなホスト」「かもしれない運転でいけ」「雪ではしゃぐのは子供だけ」という人気のエピソードが生アフレコで披露され、会場からは絶え間なく歓喜の声や笑い声が巻き起こった。

ここでCHiCO with HoneyWorksによるライブコーナーへ。「銀ノ魂篇」のエンディングテーマ「ヒカリ証明論」、オープニングテーマとして使用された「今日もサクラ舞う暁に」が披露され、会場は一面ピンクのサイリウムで埋まる。さらに「銀魂'」のエンディングテーマでありSPYAIRの楽曲「サムライハート(Some Like It Hot!!)」がカバーされ、涙する観客の姿も見受けられた。最後に「銀魂゜」のオープニングテーマ「プライド革命」をパフォーマンスし、会場の一体感を高めた。休む間もなく、場内には寺門通役の高橋美佳子が神輿に担がれ登場。寺門通親衛隊姿の阪口、トッシー姿の中井に見守られる中、キュートなダンスとスペシャルメドレー「コンプライアンスがなんぼのもんじゃい」を披露した。

再び立木とくじらによるトークが展開されると、「企画会議」の総まとめとしてステージには万事屋、真選組のメンバー、石田が登壇。これまでのエピソードの中から名ゼリフが立て続けに生アフレコされていく。「焼きそばパン買ってこいよ」「♪攘夷がJOY JOYが攘夷」「ムラムラします」「マヨネーズが足りないんだけどォォ!」などの人気のセリフが読み上げられた際には会場には大きな笑い声が響いた。最後に釘宮が「3・2・ワンピース!」と声を上げると、「ワンピース!」を言うためだけに再びきただにが姿を表した。

ゲストとして坂田銀時、アニメ「黒子のバスケ」の黒子テツヤの着ぐるみが現れ、「アニメ銀魂共通テスト2023」の解答が披露された後には、サプライズで登場した吉田松陽 / 虚役の山寺宏一が印象的なセリフを朗読。そしてステージには山寺を含むキャスト陣が集合し、「銀魂 THE FINAL」のクライマックスシーンの生アフレコを展開。観客は銀時と虚が2人きりで対峙するシーンでは息を潜め、ラストのシーンになると涙を啜った。

イベントも終幕に近づくと、会場にはDOESの姿が。赤いペンライトで迎えられた彼らはまず「銀魂 THE FINAL」の挿入歌「道楽心情」をパフォーマンス。続けて「斬り結び」「ブレイクダウン」をノンストップで演奏していく。またアコースティックギターを手にした氏原ワタルは「銀魂 THE FINAL」の主題歌でありSPYAIRの「轍~Wadachi~」を弾き語りし、観客はその歌声に聞き入る。そして「銀魂」ファンからも人気の高い「曇天」を披露すると会場はさらなる熱に包まれた。

クライマックスにはステージに声優陣が勢揃い。「銀魂」のイベントには初参加となる山寺が挨拶すると、高杉晋助役の子安武人からのボイスメッセージが流された。ここで恒例となった空知からの手紙が読み上げられるかと思いきや、今回のイベントのために描き下ろされたマンガをキャスト陣が生アフレコすることに。空知節あふれるマンガを声優陣がアフレコし、会場には大きな笑い声がこぼれた。最後にはアーティスト陣も集結し、SPYAIRからのビデオメッセージも上映。登壇者1人ずつから観客へメッセージが贈られ、杉田が「『銀魂』のことを忘れる日はなかった」「死ぬまで僕は坂田銀時役。いや、死んでもかな」とコメントすると会場からは割れんばかりの拍手が鳴り響いた。エンドロール後には会場が突如として暗転。「3年Z組銀八先生」のアニメ化が発表され、会場から歓喜の声が上がった。なお本日のイベントの様子を収録したBlu-ray / DVDは8月16日にリリースされる予定だ。

