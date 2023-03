愛されたいなら「愛されている人の真似をする」きゃないが10代の相談に楽曲でアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。3月15日(水)の放送は、シンガーソングライターのきゃないさんが登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。愛されたいと思っているのですが、どうすれば愛されますか?きゃない:たぶん、誰か特定の人(に愛されたい)という意味ではないと思うんですよね。13歳なので、誰か1人というよりは多方面に愛されたい、求められるような人になるにはどうすればいいのか? みたいなことだと思うんですけども……“愛されている人の真似をする”というのが1番いいと思うんです。自分と誰かを比較して自分が愛されてない、周りから貰える愛情の量が少ないと思っているのだとしたら、その人はなぜ愛されてるのか? その人が愛される理由に、自分は到達することが可能なのかどうか? という、ある意味ズル賢い計算が必要だと思います。今回、僕がチョイスした「紫陽花」という曲が直接の答えになるとは断言できないですけど、とにかく愛されたいと思うのであれば、愛される要因を見つけなければいけない。今、自分に何が足りてないのか……それを認めることからですかね。その……すごく上からになっているかもしれないんですけども(笑)。愛される理由っていうのは……まぁ、“歌が上手くなるにはどうしたらいいですか?”という質問があったとして、やっぱ歌上手い人の真似をするんですよ。なので、愛されている人の真似をするっていうのが、たぶん1番の近道なんじゃないかなと思っております。今回、リスナーに届けた「紫陽花」は、3月15日(水)リリースのファーストアルバム『星を越えて』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/