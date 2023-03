18日と19日に明治安田生命J2リーグ第5節が行われた。

ジュビロ磐田と清水エスパルスが対戦した“静岡ダービー”は、開始2分にFW後藤啓介のゴールでホームの磐田が先制する。対する清水は42分にFWチアゴ・サンタナのゴールで追いつき、1-1でハーフタイムへ。追いつかれた磐田は66分にMF松本昌也の得点で勝ち越しに成功。そのまま試合終了かとも思われたが、清水は87分にチアゴ・サンタナがこの日2点目となるゴールを決め、結局試合は2-2の引き分けで幕を閉じた。

首位のFC町田ゼルビアは、アウェイでモンテディオ山形と対戦。24分にFWエリキのゴールで先制すると、後半立ち上がりにもエリキが追加点。さらに終盤にはFW荒木駿太にもゴールが生まれ、0-3で4連勝を飾った。

その町田と勝ち点で並んでいた2位の大分トリニータは、ホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。13分にMF高畑奎汰が先制ゴールを奪うと、高畑は後半にも追加点。後半アディショナルタイムに失点を許したものの、2-1で勝利を収めて今節も勝ち点で並んでいる。

前節J2での初勝利を挙げたいわきFCは、ホームに徳島ヴォルティスを迎えた。前半をスコアレスで終えると、71分にMF谷村海那が先制点をゲット。結局この1点が決勝点となり、いわきは2連勝を手にしている。

そのほかの試合では、レノファ山口FCと対戦したツエーゲン金沢、そして藤枝MYFCと対戦した東京ヴェルディが共に5得点を挙げ白星を飾った。

第5節の試合結果と順位表、そして次節の対戦カードは以下の通り。

◆第5節

▼3月18日(土)

ジュビロ磐田 2-2 清水エスパルス

▼3月19日(日)

ブラウブリッツ秋田 1-1 水戸ホーリーホック

モンテディオ山形 0-3 FC町田ゼルビア

いわきFC 1-0 徳島ヴォルティス

栃木SC 2-1 大宮アルディージャ

ザスパクサツ群馬 1-2 ベガルタ仙台

ツエーゲン金沢 5-2 レノファ山口FC

藤枝MYFC 0-5 東京ヴェルディ

ファジアーノ岡山 2-3 ヴァンフォーレ甲府

ロアッソ熊本 0-2 V・ファーレン長崎

大分トリニータ 2-1 ジェフユナイテッド千葉

◆順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(13/+9)

2位 大分(13/+4)

3位 秋田(11/+3)

4位 東京V(10/+7)

5位 岡山(8/+3)

6位 甲府(8/+1)

7位 仙台(8/+1)

8位 熊本(7/+2)

9位 いわき(7/0)

10位 山口(7/−3)

11位 山形(6/−2)

12位 大宮(6/−2)

13位 藤枝(6/−4)

14位 清水(5/0)

15位 磐田(5/−1)

16位 栃木(5/−1)

16位 長崎(5/−1)

18位 群馬(5/−2)

19位 千葉(4/−3)

20位 水戸(4/−3)

21位 金沢(3/−4)

22位 徳島(2/−4)

◆第6節の対戦カード

▼3月25日(土)

14:00 仙台 vs 金沢

14:00 大宮 vs 大分

14:00 千葉 vs 岡山

14:00 徳島 vs 秋田

14:00 長崎 vs 山形

15:00 東京V vs 熊本

▼3月26日(日)

14:00 いわき vs 町田

14:00 山口 vs 藤枝

15:00 水戸 vs 甲府

19:00 清水 vs 群馬

19:00 磐田 vs 栃木