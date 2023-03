常田大希率いるmillennium paradeと椎名林檎によるコラボレーション楽曲「W●RK」が4月1日に配信リリースされ、5月17日にCDシングルとしてリリースされることが決定した。

「W●RK」は4月1日にテレビ東京系で放送スタートするテレビアニメ「地獄楽」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。CDシングルには2019年頃に制作が始まり、常田が作曲、椎名が作詞・歌唱で参加したコラボレーション楽曲「2〇45」が追加収録され、初回限定盤には2021年に東京・東京ガーデンシアターで行われたワンマンライブ「millennium parade Live 2021 “THE MILLENNIUM PARADE”」が全編収録された特典Blu-rayが付属する。

アートワークは常田と椎名に共通する象徴的な拡声器をモチーフとしており、ジャケットと背面ジャケットが対のデザインになっている。リリースの発表と同時に、CDの予約受付もスタート。店舗別特典の絵柄は近日公開される予定だ。

millennium parade × 椎名林檎 「W●RK / 2〇45」収録内容

CD

01. W●RK

02. 2〇45

初回限定盤付属Blu-ray

millennium parade Live 2021 “THE MILLENNIUM PARADE” at TOKYO GARDEN THEATER

01. NEHAN

02. Fly with me

03. Bon Dance

04. SNIP

05. Veil

06. www

07. Stay!!!

08. Philip

09. Dark

10. Slumberland

11. Trepanation

12. Plankton

13. lost and found

14. Fireworks and flying sparks

15. FAMILIA

16. U

17. matsuri no ato

18. 2992

19. Call me