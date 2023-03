18日と19日に明治安田生命J1リーグ第5節が各地で行われた。

“オリジナル10対決”となった横浜F・マリノス対鹿島アントラーズの一戦は、スコアレスで迎えた後半にDF松原健の強烈なミドルシュートで横浜FMが先制する。さらにオウンゴールで2点のビハインドを背負った鹿島は、FW鈴木優磨の得点で1点を返すも反撃はここまで。2-1で横浜FMが勝利を収めた。

ホームにここまで無敗と好調のアルビレックス新潟を迎えた浦和レッズは、開始10分でFW太田修介に先制点を奪われリードを許す展開。それでも35分にDF酒井宏樹のゴールで追いつくと、前半アディショナルタイムにはMF明本考浩のゴールで逆転した。後半は両チーム共にゴールネットを揺らすことができず、2-1で試合終了。浦和はリーグ戦3連勝を果たし、新潟は今シーズン同初黒星を喫している。

首位を走るヴィッセル神戸は、アウェイでサガン鳥栖と対戦。序盤から徹底したハイプレスで主導権を握ると、22分にルーキーのMF泉柊椰が鮮やかミドルシュートを決めて先制に成功する。その後は一進一退の攻防を見せ、互いにゴールを生み出すことができず。0-1と“ウノゼロ”で勝利を収めた神戸は、首位をキープしている。

ホームに湘南ベルマーレを迎えたアビスパ福岡は、0-0の後半に先制を許す展開を強いられる。そのまま1点ビハインドで突入した後半アディショナルタイム、FW山岸祐也のゴールで同点とすると、さらにその3分後には再び山岸がゴール。劇的な2得点で2-1の逆転勝利を手にした。

試合結果と順位表、そして次節の対戦カードは以下の通り。

◆第5節

▼3月18日(土)

横浜F・マリノス 2-1 鹿島アントラーズ

横浜FC 1-4 京都サンガF.C.

名古屋グランパス 0-0 FC東京

浦和レッズ 2-1 アルビレックス新潟

ガンバ大阪 2-2 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 0-1 ヴィッセル神戸

川崎フロンターレ 0-0 セレッソ大阪

▼3月19日(日)

サンフレッチェ広島 1-0 柏レイソル

アビスパ福岡 2-1 湘南ベルマーレ

◆順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(12/+7)

2位 名古屋(10/+4)

3位 横浜FM(10/+2)

4位 福岡(10/+2)

5位 京都(9/+4)

6位 浦和(9/−1)

7位 FC東京(8/+2)

8位 新潟(8/+1)

9位 広島(8/+1)

10位 鹿島(7/+2)

11位 札幌(6/0)

12位 湘南(5/+1)

13位 C大阪(5/−1)

14位 川崎F(5/−1)

15位 鳥栖(4/−5)

16位 G大阪(3/−5)

17位 柏(2/−5)

18位 横浜FC(1/−8)

◆第6節の対戦カード

▼3月31日(金)

19:00 柏 vs 浦和

▼4月1日(土)

14:00 横浜FC vs 福岡

14:00 新潟 vs 名古屋

14:00 京都 vs 神戸

15:00 鹿島 vs 広島

15:00 湘南 vs G大阪

15:00 鳥栖 vs FC東京

16:00 C大阪 vs 横浜FM

19:00 札幌 vs 川崎F