中山優馬「若かったですね（笑）」ソロデビュー10周年を振り返る

アーティストの坂本美雨がお届けするTOKYO FMのラジオ番組「坂本美雨のディアフレンズ」(毎週月曜~木曜11:00~11:30)。2月13日(月)の放送は、歌手、俳優の中山優馬さんがゲストに登場。ベストアルバム『THE BEST and BEYOND』について語ってくれました。

1994年生まれ、大阪府出身の中山さん。2022年はアメリカの新進気鋭の劇作家、ジェレミー・O・ハリスによる舞台「ダディ」、そして、「エン*ゲキ#06 即興音楽舞踏劇『砂の城』」に出演するなど俳優としても活躍中。ソロデビュー10周年記念ベストアルバム『THE BEST and BEYOND』を2月1日(水)にリリースしました。

◆ソロデビュー10周年を記念したベストアルバム発売!

坂本:中山優馬さんは今年でソロデビュー10周年です。おめでとうございます!

中山:ありがとうございます。

坂本:ベストアルバム『THE BEST and BEYOND』が2月1日(水)に発売となりました。

中山:18歳でソロデビューをさせていただいて、そこから10年です。あいだに音楽活動をしていない時期もあったので、10周年と言われると「そんなに経ったの?」って感じですね。10周年ということで、アルバムを出させていただいてありがたいです。

坂本:昔の曲を聴き返されたかと思いますが、どうでしたか?

中山:若かったですね(笑)。技術が足りていない歌もたくさんあったんですけど、そういう軌跡も含めて、10年間の歳月を聴いていただきたいです。

坂本:歌声は舞台で磨かれていますか?

中山:そうですね。舞台上やミュージカルで歌わせてもらえる機会はあったのですが、お芝居のなかで扱う歌のほうがすごくシビアです。歌唱指導の先生もいらっしゃり、細かい直しもあるので、音楽活動をしていない期間に自分の技術面は多少上がったんじゃないかなと思いましたね。

坂本:鍛えられますよね。

◆東京・大阪・愛知を巡るツアーを開催中!

現在、中山さんはベストアルバム『THE BEST and BEYOND』を引っさげて巡る東名阪ツアー「YUMA NAKAYAMA 10th ANNIVERSARY TOUR ~THE BEST and BEYOND~」を開催中です。3月28日(火)、29日(水)は東京・EX THEATER ROPPONGIで開催予定です。詳しくは公式サイトをご確認ください。

