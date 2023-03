メディア露出が減り、CDリリースもなく…DA PUMP・ISSA “苦境”を乗り越えることができた現メンバーの存在

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月のマンスリーゲストは、ダンス&ボーカルグループDA PUMPのISSAさんです。3月12日(日)の放送では、2018年の大ヒット曲「U.S.A.」での再ブレイクまでの道のりを振り返りました。DA PUMP は、ISSAさんをリーダーに、YORIさん、TOMOさん、KIMIさん、U-YEAHさん、KENZOさんの6人からなるダンス&ボーカルグループ。1997年6月にシングル「Feelin' Good ~It's PARADISE~」でデビューした当時の初期メンバーは、ISSAさん、SHINOBUさん、YUKINARIさん、KENさんの4人体制でした。1998年に「NHK紅白歌合戦」に初出場して以降、2002年まで5年連続で出場。「ごきげんだぜっ ! ~Nothing But Something~」「Rhapsody in Blue」「We can't stop the music」「if...」など数々のヒット曲をリリースし、2001年発売のベストアルバムは『Da Best of Da Pump』ミリオンセラーを記録しました。その後、メンバー変更などを経て、ショッピングモールでの無料ライブなども精力的におこなってきました。木村から無料ライブをしてきた理由を聞かれたISSAさんは、「メンバーを替えたりして、いい方向に行くように考えて行動はしていたのですが、そうもいかないこともたくさんあって。メディアの露出もどんどん減っていろいろなことが重なって、ライブもできない、CDも出せないみたいな状況がずっと続いていたんです」とグループにとっての苦境を回顧。初期メンバーは華やかな世界を経験したものの、「新しく入ったメンバーは、入ったときから低い所の状態だったので。そういう所から、みんなで必死になっていろいろと考えながら、どうにか人前でパフォーマンスできる場所を探していたんです。そんなとき、今のメンバーから、ショッピングモールには結構広い場所があって、無料ライブができるので『そういう所から始めてもいいんじゃないのかな』っていう意見があって」と告白。続けて「結成当初のメンバーが僕しかいなくなった時点で、“またゼロから始めるような気持ちでいてもいいのかな”って。今のメンバーから、その提案があったときに『じゃあ、やろうか!』って素直になれて」と当時の心境を語ると、木村は「それがすごいと思うんだよな」と感心しきり。あらためてISSAさんは「今、振り返っても“(無料ライブを)やって良かったな”って思えるのは、たぶん1人だったらできていなかったと思うんです。そんな勇気は1人ではないので」とコメント。さらに「“今、このメンバーでふりだしから……”って思えたのは、メンバーのおかげでもあります。じゃなかったら、そういう決断をできなかった。こいつらだったら一緒にやっても“恥ずかしい”という思いもなく、逆に“おもしろそうだな”とか思って。(移動車に)みんなでギュウギュウになって乗って、いろいろな地方を回ったりもしましたし。おもしろかったですよ」と楽しそうに語るISSAさんに、木村は「それを『おもしろかった』って言えるのもすごいし、『U.S.A.』が大ヒットして、その年の『紅白』にも出演して、翌年には日本武道館の2DAYSライブをして、マジですごいよね!」と感心していました。次回3月19日(日)の放送も、引き続きDA PUMPのISSAさんをお迎えしてお届けします。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/