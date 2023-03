会場に少女の霊が…!? 中山優馬「家に帰って線香を焚いたら…」今まで一番ビビった恐怖体験を語る

アーティストの坂本美雨がお届けするTOKYO FMのラジオ番組「坂本美雨のディアフレンズ」(毎週月曜~木曜11:00~11:30)。2月13日(月)の放送は、歌手、俳優の中山優馬さんがゲストに登場。人生で一番ビックリしたことについて語ってくれました。

1994年生まれ、大阪府出身の中山さん。2022年はアメリカの新進気鋭の劇作家、ジェレミー・O・ハリスによる舞台「ダディ」、そして、「エン*ゲキ#06 即興音楽舞踏劇『砂の城』」に出演するなど俳優としても活躍中。ソロデビュー10周年記念ベストアルバム『THE BEST and BEYOND』を2月1日(水)にリリースしました。

◆公演中に遭遇した恐怖体験

坂本:トークテーマを記した紙が入っている質問ボックスから出てきた質問です。「今までで一番“ビビった”出来事は?」。

中山:けっこう怖いやつもあるんですよ。

坂本:幽霊的な?

中山:そう。見ちゃいけないものが見えたことがあります。16歳のときなんですけど、劇場でパフォーマンスをしていて、最後は舞台のツラ(客席寄りの一番前の端)から奥まで走り込むところで暗転して終わる演出があったんです。舞台ツラから振り返ったときに、少女のような方がいて……(笑)。そのときは気にせずに走っていって「ああ、見ちゃった」と思っていたんです。次の日も同じ公演がありまして、同じ瞬間のときに「今日もいるんじゃないかな」と思って振り返ったら、全然違う場所にいたんですよ。

坂本:おおっ!

中山:昨日は自分のそばにいたんですけど、次の日は舞台の奥にいました。そういうのがわかる方に「見ちゃったときはどうすればいいんですか」と相談したら、「劇場でちゃんとお別れをして帰りなさいよ」と言われたんですね。だけど、千秋楽のとき、16歳だからテンションが上がってお別れを言うのを忘れてしまったんですよ。それから家に帰って、相談した人からもらった線香を焚いたら、急に家が揺れたんです。妹に「テーブルの下に入って! 地震来た」と伝えてテレビをつけても、全然速報が鳴らないんですよ。

坂本:ひいい~(笑)! 鳥肌立っちゃった。

中山:お線香をいただいた方に電話したら、「今、除霊をして戦ってもらっているから、そのままじっとしていなさい」と。丸く収まったんですけど、ビビりましたね(笑)。

