乃木坂46賀喜遥香「隣に堂々とメンバーとして立ちたかった」“バスラ”で憧れの先輩・山下美月とWセンター

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月16日(木)の放送では、2月に神奈川・横浜アリーナで開催された『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』から、先輩の山下美月さんダブルセンターをつとめた楽曲について、発表された際の心境を伝えました。賀喜:今夜は、2月22日から26日の5日間にわたり、乃木坂46がおこなったグループの11歳の誕生日をお祝いする『11th YEAR BIRTHDAY LIVE』、通称“バスラ”の振り返りをやっていこうと思います! 先週(3月9日)の授業は4期生ライブの振り返りだったので、今回は全体的な振り返り授業をしていきます!このBIRTHDAY LIVEなんですけど、2月22日が乃木坂46全体、23日が5期生のみ、24日が4期生のみ、25日が3期生さんのみ、そして最終日は乃木坂46の1期生、秋元真夏さんの卒業コンサート、という形で5日間おこないました。ライブを観たという生徒(リスナー)の書き込みを紹介します!18歳)賀喜:『ありがちな恋愛』のオリジナルは、齋藤飛鳥さんと白石麻衣さんのダブルセンター曲です。飛鳥さんの卒業ライブはまだなんですけど、今回のBIRTHDAY LIVEには参加されてなかったので、そこのポジションを美月さんと私が務めさせていただきました。ポジション表を見たときは、「私!? どうしよう……」って思いましたね。私が乃木坂46に加入してすぐのときに、先輩方が同じ横浜アリーナで『Sing Out!』発売記念ライブをされたんですけど、この曲を披露されていたのをめちゃめちゃ覚えていて。それまでちゃんとライブに行ったことなかったので、そこで初めて先輩方のパフォーマンス見てめっちゃ感動したんです。あのときに座った席から見た景色を鮮明に覚えていたので、同じ横浜アリーナでこの曲のセンターに立たせていただけるっていうのが本当にありがたいなと思った……プラス! お隣には憧れの美月さんっていうので、「これは頑張らなければ!」って思いましたね(笑)。でも、ファンでもあるし……ファンとして入ってきてしまったけど、同じメンバーになったからには、ファン目線だけじゃダメだなっていつも思っているから……。美月さんの隣に立たせていただくってなったときに、美月さんがその曲をパフォーマンスするにあたって、私がちょっと重荷……なんて言うんだろう? 私のことを背負ってほしくなかったんですよ。隣に堂々とメンバーとして立ちたかったから、自分で頑張ろうって思って、(裏では)何も言わなかったです……(笑)。終わってからも言えてないですけど……(感想を)言いたい、そのお話をしたいですね! 頃合いを見て、ちょっとお話しようかな~、そんな感じでした。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/