森七菜「この経験がこれからの作品づくりの糧になると思います」ラジオ番組卒業で最後のメッセージと“魂”の弾き語り

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。3月16日(木)の放送では、今回をもって卒業するということで、番組での思い出やこれからについて語り、弾き語りでメッセージを届けました。森七菜:ラジオをやり始めてから、みなさんとコミュニケーションが積極的に取れるようになって、みなさんのいろんなことが見えて、すごく楽しくて大切な時間でした。電話ではみんなの声が聞けるし、メッセージの書き込み方ではみんなの個性が見えるし。生放送では、いままでと違ったみんなとのつながりもできて……どれ1つをとっても、かけがえのない授業(放送)だったなって思いますね。本当にたくさんの声をもらったし、そのすべてでみんなとつながれたというか。本当に嬉しかったです。2年前からこのラジオを続けて、みんなとのつながりが私にとって命綱みたいな状況でもあったんで……。みんなからのお便りですごく安心したし、とても嬉しかったです。作品を見てくれているっていう報告も、より直に届くっていうか。「本当に見てくれてるんだな」って、「みんなの元気になってるんだな」と思って。きっとこの2年間の経験が、これからの作品づくりの糧になると思います。みなさんに、よりいい作品をお届けできるじゃないかなと、そういう自信につながっています!(今回で)SCHOOL OFLOCK! を卒業するということで、またいつか戻ってこれたらなって本当に思ってます。たまに報告しに来たりとか、(パーソナリティの)こもり校長に会いに来たりさせてもらえるように、これからも頑張ります。本当にありがとうございました。そして、実はギターを持ってきたんですよ。今日は最後に、1曲歌いたいと思います……! 本当にね……言い訳じゃないですけど、上手ではないんですよ(笑)。「最後に何かできたらいいな」と思って、1ヵ月練習してきました。魂で、ソウルでね、今までも歌をやってきたつもりなんで、伝わったらいいなって。「今まで本当にありがとう」の気持ちと、「これからもよろしくお願いします」の気持ちを伝えられたらいいなと思います。よかったら、聴いてください。――ここで、スピッツの「楓」を弾き語りで披露森七菜:ありがとうございました……! すいません、お聴き苦しくて。これからも、“みんなの声を抱いて歩いていこう”って思ってます。もちろん、これからのみんなの声も楽しみにしつつですよ。卒業しても、私もSCHOOL OF LOCK! を応援してますし、感謝……ずっと「ありがとう」って思ってるし。みなさんも応援し続けてくれればなって思っています。これからもどうぞ、何卒よろしくお願いします! 本当にありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/