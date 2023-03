【ブラック・ジャック50周年記念】天才外科医が英語レッスン！？ 英語教材 『ブラック・ジャックEnglish』

天才的な外科技術をもつが法外な報酬を要求する……手塚治虫が生み出した天才外科医ブラック・ジャックが、あなたに英語レッスンをしてくれる!? 『ブラック・ジャック』史上初となる、英語教材 『ブラック・ジャックEnglish』、めちゃくちゃ気になります!

今年『ブラック・ジャック』誕生50周年となる記念企画の一環として、手塚プロダクションと英語伝がタッグを組んで生まれた『ブラック・ジャックEnglish』。

辞書なしで英語版アニメーションを理解し、楽しみながら英語上達が可能となるよう開発された本教材は、ブラック・ジャック英語吹替え版アニメーションを活用した英語教材だ。

DVDとWeb上の学習コンテンツで構成されており、ブラック・ジャック英語吹替え版アニメーション3話と英語レッスン映像が収録されている。

映像は2004年~2006年に全国放送されたTVシリーズが採用されており、収録されているのは「Gift from a Killer Whale(シャチの贈り物)」、「The Cholera Epidemic(コレラ騒ぎ)」、「The Skin Donor(縫い目皮膚の提供者)」の全3話。

英語レッスン映像では英語吹き替え版の台詞と日本語が字幕として表示されるので、英語を聞き取りながら、その表現を確認することができる。

例えば教材として収録されているお話の中で登場する「毎朝、ここに来ている事は知っていますよ」という日本語の台詞は、英語吹替え版では「I'm notice you come here evry mornig.」となっているが、この2つの文章を1画面で確認できる仕様だ。

Web上の学習コンテンツも充実しており、アニメーション内で使われている約1000の英単語、熟語の意味を学べる内容となっている。

さらに慶応義塾大学講師の狩野みき先生による英単語やフレーズの動画での解説(約5時間)で理解を深めることもできる。

Web上の学習コンテンツはスマートフォン・タブレット、パソコン等で閲覧可能だ。

アニメーションを楽しみながらボキャブラリー、リスニング、発音、英語特有の表現を学び、総合的な英会話力向上へ導く構成となっているので、英語初心者の方でも親しみを感じながら学習をすることができそうだ。

気になる方は英語伝のサイトをチェックしてみよう。

ブラック・ジャックの活躍を楽しみながら英語力も身につけよう!

(C)手塚プロダクション/読売テレビ