ポルトガルサッカー連盟（FPF）は17日、EURO2024予選に臨むメンバー26名を発表した。
2014年から率いていたフェルナンド・サントス監督がFIFAワールドカップカタール2022後に退任したポルトガル代表は、同W杯でベルギー代表を率いていたロベルト・マルティネス監督が新指揮官に就任している。
新体制の初陣を迎えるメンバーには、38歳のクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）や40歳のペペ（ポルト）らベテラン選手も招集。そのほか、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U）やベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C）、ジョアン・フェリックス（チェルシー）などが順当に選出されている。
EURO2024予選でグループJに入るポルトガル代表は、23日にリヒテンシュタイン代表と、26日にルクセンブルク代表と対戦する。
招集されたメンバー26名は以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・パトリシオ（ローマ／イタリア）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・U／イングランド）
ジョアン・カンセロ（バイエルン／ドイツ）
ダニーロ・ペレイラ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ぺぺ（ポルト）
ルベン・ディアス（マンチェスター・C／イングランド）
アントニオ・シルヴァ（ベンフィカ）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
ディオゴ・レイテ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ラファエル・ゲレイロ（ドルトムント／ドイツ）
▼MF
ジョアン・パリーニャ（フルアム／イングランド）
ルベン・ネヴェス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ベルナルド・シルヴァ（マンチェスター・C／イングランド）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・U／イングランド）
ジョアン・マリオ（ベンフィカ）
マテウス・ヌネス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
オタヴィオ（ポルト）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
ゴンサロ・ラモス（ベンフィカ）
ジョアン・フェリックス（チェルシー／イングランド）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ディオゴ・ジョッタ（リヴァプール／イングランド）