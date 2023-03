ワーナー・ブラザース創立100周年記念『トゥイーティー』のカプセルトイが当たる♪

アメリカの代表的アニメ『ルーニー・テューンズ』より大人気の黄色いカナリア「トゥイーティー」のバブルヘッドドール(首振り人形)「Shaky! トゥイーティー バブルヘッド ドール Part1」が新登場♪ さらに、ワーナー・ブラザース創立100周年を記念して、”おねだりトゥイーティー限定デザインVer.”(非売品)が抽選で100名に当たるSNSキャンペーンが開催される。

『トゥイーティー』は、アメリカを始め世界中で楽しまれているアニメーション作品『ルーニー・テューンズ』に登場する、小さいながら存在感たっぷりのカナリア。大きな青い瞳とかわいい声の一見愛くるしいカナリアだが、実はなかなかのやんちゃ者。スピンオフ作品などでも活躍の場が多く、長きにわたってファンから愛されている。

「Shaky! トゥイーティー バブルヘッド ドール Part1」は、アメリカンヴィンテージ雑貨をイメージした首振り人形のカプセルトイシリーズ。巣の中でごきげんに座っている様子や、今にも飛び立ちそうな絶妙なバランスでつま先立ちしている姿など、トゥイーティーの愛らしい豊かな表情やポージングを再現した、こだわりの4種がラインナップしている。

SNSキャンペーンに登場の「おねだりトゥイーティー限定デザインVer.」は、「Shaky! トゥイーティー バブルヘッド ドール Part1」(全4種)のうち、誰もが虜になる最強のウインクをしている「おねだりトゥイーティー」の台座をワーナー・ブラザース100周年記念のシンボルマークにしたアイテム。

応募方法は、期間内にベネリックカプセルトイ公式Twitterアカウントと、ルーニー・テューンズ公式Twitterアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートするだけ! キャンペーン期間は2023年3月21日(火・祝)0:00 ~ 4月18日(火)23:59までとなっている。

表情豊かなトゥイーティーの魅力抜群の本アイテム。この機会をお見逃しなく。

