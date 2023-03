マネスキン、12月に東京・神戸で単独来日公演決定

マネスキンが、2023年12月に東京と神戸で単独来日公演「Rush!WORLD TOUR」を行うことを発表した。

昨年のサマーソニック、豊洲PIT単独公演で鮮烈な日本LIVEデビューを飾ったマネスキン。大ヒット中のアルバム『ラッシュ!』を引っ提げての来日公演となる本ツアーは、現時点で12月2日(土)、3日(日)に東京、7日(木)に神戸でそれぞれ開催されることのみ明らかとなっている。

会場などの詳細は後日発表される予定。

<ツアー情報>

マネスキン「Rush!WORLD TOUR」

2023年12月2日(土)東京

2023年12月3日(日)東京

2023年12月7日(木)神戸

※詳細近日発表 https://www.creativeman.co.jp/

<リリース情報>

マネスキン

『ラッシュ!』日本盤CD

初回限定盤(SICP-6503-4)

価格:4000円(税込)

2枚組 CD(オリジナル+LIVE盤)スペシャル・ブックレット付

通常盤(SICP-6505)

価格:2640円(税込)

=収録曲=

DISC1

1. オウン・マイ・マインド | OWN MY MIND

2. ゴシップ feat. トム・モレロ | GOSSIP feat. TOM MORELLO

3. タイムゾーン | TIMEZONE

4. ブラ・ブラ・ブラ | BLA BLA BLA

5. ベイビー・セッド | BABY SAID

6. ガソリン | GASOLINE

7. フィール | FEEL

8. ドント・ワナ・スリープ | DONT WANNA SLEEP

9. クール・キッズ | KOOL KIDS

10. イフ・ノット・フォー・ユー | IF NOT FOR YOU

11. リード・ユア・ダイアリー | READ YOUR DIARY

12. マーク・チャップマン | MARK CHAPMAN

13. ラ・フィーネ | LA FINE

14. イル・ドーノ・デッラ・ヴィータ | IL DONO DELLA VITA

15. マンマミーア | MAMMAMIA

16. スーパーモデル | SUPERMODEL

17. ザ・ロンリエスト | THE LONELIEST

18. タッチ・ミー | TOUCH ME(日本盤ボーナス・トラック)

DISC2※日本盤初回盤のみ(LIVE AT TOYOSU PIT)

1. ジッティ・エ・ブオーニ | ZITTI E BUONI

2. イン・ノーメ・デル・パードレ | IN NOME DEL PADRE

3. マンマミーア | MAMMAMIA

4. ベギン | BEGGIN

5. コラリーン | CORALINE

6. スーパーモデル | SUPERMODEL

7. フォー・ユア・ラヴ | FOR YOUR LOVE

8. タッチ・ミー | TOUCH ME

9. レ・パローレ・ロンターネ | LE PAROLE LONTANE

10. アイ・ワナ・ビー・ユア・スレイヴ | I WANNA BE YOUR SLAVE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/maneskin/