チャンピオンズリーグ(CL)・準々決勝以降の組み合わせ抽選会が17日、スイス・ニヨンのUEFA(欧州サッカー連盟)本部で行われた。

ラウンド16までの抽選と異なり、本抽選では同じ協会(国)のクラブ同士の対戦やグループステージで戦ったクラブ間の再戦も可能となるオープンドロー方式で実施された。昨季王者のレアル・マドリード(スペイン)は、2シーズンぶりの優勝を目指すチェルシー(イングランド)との対戦が決定。これは昨シーズンのCL準々決勝と同じ対戦カードに。当時は延長戦までもつれ込んだ激闘の末に、5-4でレアル・マドリードが制していた。

クラブ悲願の初優勝を狙うマンチェスター・C(イングランド)はラウンド16でパリ・サンジェルマンを2戦合計3-0で下したバイエルン(ドイツ)と対戦。マンチェスター・Cを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督にとっては2014-15シーズンまで率いた“古巣”との対戦となる。また、2005-06シーズン以来となる3クラブが準々決勝に残った“イタリア勢”の直接対決も実現。ミラン(イタリア)とナポリ(イタリア)が対戦することとなった。12シーズンぶりの準々決勝を戦うインテル(イタリア)は2シーズン連続の準々決勝進出を果たしたベンフィカ(ポルトガル)との戦いに臨む。

準々決勝のファーストレグは4月11日と12日、セカンドレグは18日と19日に行われる。準決勝ファーストレグは5月9日と10日、セカンドレグは同16日と17日の予定だ。そして決勝戦は6月10日、トルコ・イスタンブールの『アタテュルク・オリンピヤト・スタドゥ』にて開催される。

CL・準々決勝以降の組み合わせは下記の通り(左がファーストレグのホームチーム)。

◆▼準々決勝

(ファーストレグは2023年4月11日&12日、セカンドレグは4月18日&19日に開催予定)

①:レアル・マドリード(スペイン) vs チェルシー(イングランド)

②:ベンフィカ(ポルトガル) vs インテル(イタリア)

③:マンチェスター・C(イングランド) vs バイエルン(ドイツ)

④:ミラン(イタリア) vs ナポリ(イタリア)

◆▼準決勝

(ファーストレグは2023年5月9日&10日、セカンドレグは5月16日&17日に開催予定)

⑤:④の勝者(ミランorナポリ) vs ②の勝者(ベンフィカorインテル)

⑥:①の勝者(レアル・マドリードorチェルシー) vs ③の勝者(マンチェスター・Corバイエルン)

◆▼決勝

(2023年6月10日、『アタテュルク・オリンピヤト・スタドゥ』(トルコ/イスタンブール)にて開催予定)

⑥の勝者 vs ⑤の勝者