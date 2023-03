ヨーロッパリーグ(EL)・準々決勝以降の組み合わせ抽選会が17日、スイス・ニヨンのUEFA(欧州サッカー連盟)本部で行われた。

2016-17シーズン以来の優勝を目指すマンチェスター・U(イングランド)は大会史上最多6度の優勝を誇るセビージャ(スペイン)との対戦が決定。守田英正所属のスポルティングは、ラウンド16でアーセナルとのPK戦にまでもつれ込む激闘を制した。準々決勝では1992-93シーズン以来(※当時は前身のUEFAカップ)となる優勝を掲げるユヴェントス(イタリア)との対戦が決まっている。



また、町田浩樹が所属しているユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)はシャビ・アロンソ監督が率いるレヴァークーゼン(ドイツ)と相見える。フェイエノールト(オランダ)とローマ(イタリア)の対戦は、昨季のヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)決勝戦と同カードに。当時はローマが1-0で勝利し、クラブ史上初のUEFA主催大会優勝を成し遂げていた。

準々決勝のファーストレグは4月13日、セカンドレグは20日に行われる。準決勝ファーストレグは5月11日、セカンドレグは同18日の予定だ。そして決勝戦は同31日、ハンガリー・ブダペストの『プスカシュ・アレーナ』にて開催される。

EL・準々決勝以降の組み合わせは以下の通り(左がファーストレグのホームチーム)。

◆▼準々決勝

(ファーストレグは2023年4月13日、セカンドレグは4月20日に開催予定)

①:マンチェスター・U(イングランド) vs セビージャ(スペイン)

②:ユヴェントス(イタリア) vs スポルティング(ポルトガル)

③:レヴァークーゼン(ドイツ) vs ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)

④:フェイエノールト(オランダ) vs ローマ(イタリア)

◆▼準決勝

(ファーストレグは2023年5月11日、セカンドレグは5月18日に開催予定)

⑤:②の勝者(ユヴェントスorスポルティング) vs ①の勝者(マンチェスター・Uorセビージャ)

⑥:④の勝者(フェイエノールトorローマ) vs ③の勝者(レヴァークーゼンorユニオン・サン・ジロワーズ)

◆▼決勝

(2023年5月31日、『プスカシュ・アレーナ』(ハンガリー/ブダペスト)にて開催予定)

⑤の勝者 vs ⑥の勝者