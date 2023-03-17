大久保篤原作による「舞台『炎炎ノ消防隊』-五つ目の柱-」のメインビジュアル、全キャラクタービジュアルが公開された。

メインビジュアルには、石川凌雅扮する森羅日下部、横田龍儀扮するアーサー・ボイル、伊万里有扮する秋樽桜備、高崎俊吾扮する武久火縄、菊池修司扮するヴィクトル・リヒト、松本岳扮するヴァルカン・ジョゼフ、稲垣成弥扮するカロン、田上真里奈扮するハウメアら全キャラクターが勢揃い。森羅たち特殊消防隊と、伝道者一派のハウメア、カロンら白装束による“五柱目”を巡る争奪戦が描かれた。

舞台は3月24日から26日まで大阪・メルパルクホール大阪、3月29日から4月2日まで東京・天王洲 銀河劇場で上演。また動画配信サービス・DMM TVにて、4月2日12時公演、17時の千秋楽公演のライブ配信を実施する。

「舞台『炎炎ノ消防隊』-五つ目の柱-」

日程：2023年3月24日（金）～3月26日（日）

会場：大阪府 メルパルクホール大阪

日程：2023年3月29日（水）～4月2日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」所載）

演出：久保田唱

脚本：なるせゆうせい

制作・主催：DMM STAGE

キャスト

森羅日下部：石川凌雅

アーサー・ボイル：横田龍儀

秋樽桜備：伊万里有

武久火縄：高崎俊吾

茉希尾瀬：長谷川里桃

アイリス：市川美織

環古達：早乙女ゆう



ヴィクトル・リヒト：菊池修司

ヴァルカン・ジョゼフ：松本岳



ハウメア：田上真里奈

カロン：稲垣成弥



因果 春日谷：七木奏音

カリム・フラム：関隼汰



パート・コ・パーン：小波津亜廉

オグン・モンゴメリ：飯山裕太

蒼一朗・アーグ：松川真也

(c)大久保篤・講談社／舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会