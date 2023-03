aiko教頭「31億って何億やろ？」同郷の後輩・asmiの再生回数に「もうわからへんわ！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月16日(木)の放送は、臨時教頭のaikoさんが出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とともに、ゲストのasmiさんを迎えました。前編の記事では、asmiさんが登場する前の校長と教頭のやり取りを紹介します。●後編はこちらaikoさんは、3月の毎週木曜に“マンスリー教頭”として出演。5週にわたって、こもり校長とパーソナリティをつとめます。3週目の今回は、初めてゲストを迎えます。aiko教頭:今日も楽しみにしてきたので、よろしくお願いします!こもり校長:よろしくお願いします! 今夜で3回目! 早いもので、折り返しですよ。aiko教頭:嘘でしょ!?こもり校長:今日やって、来週(3月23日)やって、再来週(3月30日)やったら終わりですから。aiko教頭:終わりとか言わないでください……終わらない!こもり校長:“マンスリー教頭”ですからね(笑)。aiko教頭:……終わらないよ!こもり校長:今回は、ゲスト講師の方がいらっしゃいます。aiko教頭:おぅおぅおぅ……! しっかりと、楽しい授業をお届けしたいと思います(笑)。こもり校長:……本当ですか?(笑)。aiko教頭:いや、もしかしたら……体育館の裏に呼び出すかもしれへん。こもり校長:わーお!こもり校長:でも、きっとゲスト講師の方は、aiko教頭がいることにびっくりしていると思うんですよ。aiko教頭:いやぁ~、私も緊張してます。こもり校長:しかも、そのゲスト講師は大阪在住で、aiko教頭と同郷なんです。さらに、同じシンガーソングライター!aiko教頭:おおー!こもり校長:ということで、今夜のゲスト講師はasmi先生です! asmi先生は2021年に、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」がSNSでいちばんのバズヒット。2022年は、「PAKU」がTikTokで31億回再生!aiko教頭:31億って何億やろ?こもり校長:……31億です(笑)。aiko教頭:そうやんな(笑)。もうわからへんわ!こもり校長:(笑)。で! 「TikTok2022上半期トレンド」チャレンジ部門賞も受賞と。aiko教頭:すごいね~。こもり校長:どうですか? 今日はどんな感じでいきますか?aiko教頭:だから……体育館の裏でちょっと話をして……「ちょっと言いたいことがあるから」って。こもり校長:うわぁ~。めっちゃ悪い顔してる……(笑)。aiko教頭:はい(笑)。aiko教頭は、次回3月23日(木)の放送で、3月29日(水)リリースのニューアルバム『今の二人をお互いが見てる』から収録曲「荒れた唇は恋を失くす」の初オンエアを発表。この楽曲は、翌24日(金)0時から先行配信リリースするということで、こもり校長は「まずは生徒と一緒に(番組で)新曲が聴けて、授業が終わった後は(配信で)何度でも聴ける! 来週を楽しみに待っておきたい」と話していました。後編の記事では、asmiさん登場後の3人のトークを紹介します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/