asmi「どんな恋をしているときも、常にaikoさんの曲」大好きなaiko教頭に会って言葉がみつからない…！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月16日(木)の放送は、臨時教頭のaikoさんが出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とともに、シンガーソングライターのasmiさんをゲストに迎えました。後編の記事では、asmiさんにとってのこもり校長、aiko教頭の存在と、asmiさんとaiko教頭との共通点についてのトークを紹介します。aikoさんは、3月の毎週木曜に"マンスリー教頭"として出演。5週にわたって、こもり校長とパーソナリティをつとめます。3週目の今回は、初めてゲストを迎えます。こもり校長:asmi先生は初来校ということで、はじめまして!asmi:はじめまして! よろしくお願いします!aiko教頭:かわいい~。こもり校長:緊張してます?asmi:びっくりするくらい緊張してます。こもり校長:そうですよね、びっくりしますよね。いきなり、こんな大ねーさんがいたら。asmi:そうですね……(笑)。aiko教頭:"大ねーさん"ってやめてくださいよ!こもり校長:(笑)。来てみたらaiko教頭がいる、というのはどうでしたか?asmi:本当にびっくりしました。驚き満点という感じで。aiko教頭:驚き満点!? ほんま?asmi:はい(笑)。aiko教頭:いやもう、ほんまに……今日はよろしくお願いします!asmi:お願いします!aiko教頭:かわいい声して~。こもり校長:本当ですよね(笑)。asmi:いや……(笑)。こもりさんは……私は恋愛リアリティショーが好きで、(こもり校長が出演している)『恋愛ドラマな恋がしたい』(ABEMA)をシーズン1から10までずっと観ているんです。こもりさんはスタジオでお話をされていて、本当に大好きなんです。だから、今日はとっても嬉しいです。こもり校長:本当ですか? ありがとうございます……!aiko教頭:ちょっと! 男前の顔すんのやめて! 今、めっちゃキメ顔やったやんか!こもり校長:(笑)。aiko教頭はどうですか?asmi:aikoさんは……さっきご挨拶をさせていただいたときに、泣きそうになったんですけど。本当に……どんな恋をしているときも、常にaikoさんの曲を耳にして過ごしてきたので……本当に今日は嬉しいです。aiko教頭:えーっ。いやぁ、嬉しい!こもり校長:うわ、めっちゃいい顔した!aiko教頭:キメ顔したから(笑)。asmi:ぜいたく! ありがとうございます……!こもり校長:asmi先生は大阪出身ということで……。aiko教頭:そう! 同じなんです! しかも、ちょっと近かったんです。それで、「何学区?」って聞いたら、「大阪は学区なくなりました」って。asmi:(笑)。aiko教頭:私の時代は、学区があってん。asmi:(地域によって)行けるところが限られているんですよね。aiko教頭:受験できる学校が限られていたんですけど、なくなったんやって。もう時代が変わっているんやな、ってびっくりしたんですけど(笑)。こもり校長:なるほどね~(笑)。asmi先生は、aiko教頭に伝えたいこともあるんじゃないですか?asmi:山ほどあるんですけど、この好きな気持ちをどうやって伝えたらいいかわからなくて……。aiko教頭:えーっ、ほんまに? ほんまに思ってくれてる!?asmi:ほんまなんです。好きだからこそ、何て言えばいいかわからへんというか……。こもり校長:わかる! 好きな人に会ったときって、「嬉しい!」がいちばんじゃないですか。だから、これ以上何? って言われても、出てこないですよね。asmi:そうなんです!aiko教頭:へぇぇぇぇ。こもり校長:だから、「聞きたいことは?」と言われても、「これが一番聞きたいことなのかな?」と悩んじゃったりね。asmi:そうなんです! 今、「何年か前から考えとけばよかった」って思ってます。aiko教頭:ほんま? すごい私、疑い深いから……ほんまに!?asmi:ほんまです。もう何回カラオケで歌ったかもわからへんし……。aiko教頭:はぁっっっ……!asmi:泣きながら歩いたこともあるし…………あぁっ! ハイタッチをしていただきました!aiko教頭:嬉しい……! めちゃくちゃ嬉しい!こもり校長:うちの教頭、すごいアグレッシブなんだから(笑)。この日の放送では、3月22日(水)にリリースされるasmiさんの新曲「BLACK COFFEE」を初オンエア。aiko教頭が、楽曲についてインタビューする時間もありました。