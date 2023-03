aiko教頭「いつも実体験で」asmi「妄想もコミコミで」日常も気になる2人の歌詞の書き方

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月16日(木)の放送は、臨時教頭のaikoさんが出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とともに、シンガーソングライターのasmiさんをゲストに迎えました。番組内で初オンエアされた3月22日(水)リリースのasmiさんの新曲「BLACK COFFEE」について、aiko教頭が発声や歌詞の書き方について質問した場面を紹介します。aikoさんは、3月の毎週木曜に“マンスリー教頭”として出演。5週にわたって、こもり校長とパーソナリティをつとめます。3週目の今回は、初めてゲストを迎えます。aiko教頭:(「BLACK COFFEE」初オンエア後)asmi先生の曲は、メロディーラインがどんどん変わっていくけど、すごくきれいに一言一言……早口な曲もいっぱいあるやん?asmi:はい。aiko教頭:でも、テレビで超きれいにかわいく歌っていたの。うらやましいなぁ、と思って……「どこから声を出すタイプの人なのかな?」と思って。声を出す場所って人によって違って、口から出す人とか鼻から出す人、頭から出す人とかいるんですけど、asmi先生はどこから出てるの?asmi:私、あんまり難しいことがわからなくて……。aiko教頭:私もわからへんねん。asmi:でも……この辺な感じがします(笑)。こもり校長:お目目ですか!aiko教頭:鼻の上のところね! そこで鳴っている感じなんや……。asmi:はい。aiko教頭:「BLACK COFFEE」というこの曲は……私はいつも実体験で曲を書くんですけど、asmi先生がこの曲を書いたきっかけみたいなことはありますか?asmi:私は結構……妄想もコミコミで書いているんですけど、この曲を書いたきっかけは自分のなかのどす黒い感情……「もう嫌や! この人のこと好きやけど、もう嫌いやと思いたい!」みたいな。「好きじゃなくなったほうがましや!」みたいな、「大嫌い!」みたいな気持ちを1回書いてみようと思って、ブラックな気持ちを詰め込んだ感じです。aiko教頭:へぇ~……「BLACK COFFEE」を、その人が飲んでたの?asmi:それもあります。aiko教頭:あぁ……そうなんやね……あるよね~。こもり校長:ありますよね(笑)。aiko教頭:途中の“ノーと言えないの知っているから”というフレーズとか……「あ~、そうなんや」と思って歌詞を読んだんですけど、「これは、asmi先生にほんまにあったことなんかな?」とか……。asmi先生の日常が気になったりもして。こもり校長:歌詞を見ると、その背景も気になりますよね。aiko教頭:なりますね。こもり校長:(aiko教頭とasmiさんが、音楽について話すのは)ぜいたくな時間だなぁ……。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/