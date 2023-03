声優の松本梨香が、YouTubeチャンネル・THE FIRST TAKEに初登場。TVアニメ「ポケットモンスター めざせポケモンマスター」のオープニングテーマ「めざせポケモンマスター -with my friends-」を、バンドアレンジの一発撮りでパフォーマンスした映像が、本日3月17日22時にプレミア公開される。

アニメ「ポケットモンスター」シリーズが放送開始された1997年より、主人公・サトシの声を務めている松本。3月24日に放送される「ポケットモンスター めざせポケモンマスター」をもって、サトシとピカチュウを軸にした物語は最終回を迎える。THE FIRST TAKEでは、バンドにエレキバイオリンやコーラスなどを加えた編成で生演奏。松本からは「この曲を聴いて一歩踏み出して、初めてのことにいっぱいトライしていってもらえたら嬉しいなと思います」とコメントも到着した。

松本梨香コメント

みんなを鼓舞できる、元気づけられるような曲なので、

今日は自分自身も一緒になって背中を押してもらいました。

人生って全てが「THE FIRST TAKE」じゃないですか。

だから、あんまり怖がらずに、めちゃめちゃ楽しんで笑顔でいると

いい方向にいくんじゃないかなと自分はすごく思ってるので。

この曲を聴いて一歩踏み出して、初めてのことにいっぱいトライしていって

もらえたら嬉しいなと思います。