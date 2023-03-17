成田良悟、藤本新太原作によるTVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」が4月10日24時よりTOKYO MXほかにて放送開始。第2弾PVが公開された。

「デッドマウント・デスプレイ」は、災厄潰しのシャグルアと死霊使い・屍神殿による戦いの果て、1人の選ばれし者が現代の新宿へ転生したことから始まる“逆異世界転生ノワールファンタジー”。今回公開された第2弾PVでは、榊原優希演じる四乃山ポルカ、水瀬いのり演じる崎宮ミサキ、内田雄馬演じる繰屋匠、江口拓也演じる岩野目ツバキ、岡本信彦演じる荒瀬耿三郎、種崎敦美演じる倉木リサといったキャラクターのボイスが初公開された。またSouによるオープニングテーマ「ネロ」の音源も解禁されている。

またアニメ「デッドマウント・デスプレイ」が分割2クールで放送されることも明らかに。第2クールは10月に放送予定だ。さらにアニメ放送期間中「KING AMUSEMENT CREATIVE」のYouTube公式チャンネルでは、Webラジオ「デッドマウントーク・デスプレイディオ」が配信決定。四乃山ポルカ役の榊原がメインパーソナリティとして作品の魅力を伝えていく。

「デッドマウント・デスプレイ」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:00～

KBS京都：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～

サンテレビ：2023年4月10日（月）より毎週月曜日24:30～

AT-X：2023年4月11日（火）より毎週火曜日22:30～

BS11：2023年4月11日（火）より毎週火曜日24:00～

北海道テレビ：2023年4月12日（水）より毎週水曜日25:55～

スタッフ

原作：成田良悟 / 藤本新太（掲載「ヤングガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督・シリーズ構成：小野学

副監督：大隈孝晴

助監督：北井嘉樹

キャラクターデザイン：阿部恒

脚本：小野学 / 菅原雪絵 / 冨田頼子

音響監督：山口貴之

録音スタジオ：HALF H・P STUDIO

音楽：F.M.F（奈良悠樹・eba・うたたね歌菜）

アニメーション制作：GEEKTOYS

キャスト

四乃山ポルカ：榊原優希

崎宮ミサキ：水瀬いのり

繰屋匠：内田雄馬

岩野目ツバキ：江口拓也

荒瀬耿三郎：岡本信彦

倉木リサ：種崎敦美

雷小幽：福圓美里

四乃山呂算：山路和弘

四乃山小夜：大地葉

阿字城イズナ：大久保瑠美

一ノ瀬古瑠斗：長谷川育美

合川咲姫：白石晴香

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。