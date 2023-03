「終末のワルキューレ」のアジチカが、「シャザム!~神々の怒り~」とのコラボビジュアルを描き下ろした。

本日3月17日に公開された「シャザム!~神々の怒り~」は、“見た目はオトナ、中身はコドモ”の半人前スーパーヒーロー・シャザムが、怒る神々と対峙するさまを描く青春アクションアドベンチャー。コラボビジュアルは、“人間vs神”のバトルを描き「終末のワルキューレ」でおなじみの構図で、「シャザムvs“神の娘”たち」と「アダムvsゼウス」が対峙する姿が描かれた。

アジチカは今回のビジュアルについて、「シャザムの筋肉、そしてシャザムとヘスペラとカリプソの“表情”にこだわって描きました!」とコメント。また「もしシャザムを『終末のワルキューレ』の神と戦わせるとしたら誰?」という質問に対し、「ゼウスですね。闘いながら筋肉を膨張させたり、アダマスモードになるゼウスにどんなツッコミや合いの手をいれてくれるのかが気になります!」と語っている。

(c) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (c) DC