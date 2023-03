8月18日に千葉・幕張メッセにてオールナイトイベント「SONICMANIA」が開催される。

「SONICMANIA」は音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」の前夜祭イベント。開催決定に合わせ、第1弾アーティストとしてフライング・ロータス、ジェイムス・ブレイク、シャイガール、スロウタイ、The Stickmen Project、サンダーキャットの出演もアナウンスされた。今後もアーティストは追加される。Creativeman 3A Membersおよびクリエイティブマン モバイルでは会員を対象に、明日3月18日12:00から22日18:00までチケットの先行販売が行われる。

SONICMANIA

2023年8月18日(金)千葉県 幕張メッセ

<出演者>

フライング・ロータス / ジェイムス・ブレイク / シャイガール / スロウタイ / The Stickmen Project / サンダーキャット / and more