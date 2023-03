なにわ男子のライブBlu-ray / DVD「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」が4月26日にリリースされる。

本作にはなにわ男子のデビュー後初のアリーナツアー「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」より、昨年11月2日に行われた神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。初回限定盤にはダブルアンコールで披露された「Time View~果てなく続く道~」の映像と約60分のツアードキュメンタリー、通常盤には約147分におよぶツアー全都市38公演のMCダイジェスト映像がそれぞれ収められる。

なにわ男子「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」収録内容

・Overture

・初心LOVE

・NANIWA'n WAY

・僕らのI LOVE YOU

・Dreamin’ Dreamin’

・ダイヤモンドスマイル

・君だけを逃がさない

・What a funky time!!

・NANDE?!

・妄想っちゅーDiscooooooo!!

・サチアレ

・Good Day!!

・月火水木君曜日

・魔法ヶ丘

・ハッピーサプライズ

・Brand New Heroine

・Timeless Love

・ちゅきちゅきハリケーン

・関西アイランド / 関西ジャニーズJr.

・なにわ Lucky Boy!!

・アオハル -With U With Me-

・Soda Pop Love

・僕空~足跡のない未来~

・夢わたし

・夜這星

・Shall we...?

・2 Faced

・The Answer

・シンシア

・Welcome to アイラブユー

・Emerald

・なにわの男子やねん!

・初心LOVE

初回限定盤 特典映像

・横浜アリーナ最終公演 ダブルアンコール「Time View~果てなく続く道~」

・「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」ドキュメント(約60分)

通常盤 特典映像

・「なにわ男子 Debut Tour 2022 1st Love」MC Collection(約147分)