3月25日に千葉・幕張メッセ国際展示場、3月26日に大阪・インテックス大阪で行われるライブイベント「PUNKSPRING」に出演予定だったSum 41のキャンセルが発表された。

今年6年ぶりの開催を迎える「PUNKSPRING」にはMy Chemical Romance、Bad Religion、Simple Planといった海外アーティストのほか、04 Limited Sazabys、The BONEZら国内アーティストも出演する。Sum 41はこの「PUNKSPRING」を含めたアジアツアー全公演を「バンドメンバーの家族の緊急の事情」によりキャンセルするとのことで、バンド側はイベント公式サイトにて「この貴重な時間を家族と過ごす為の、皆様のご理解とご協力に感謝したいと思っています。皆さんにまたすぐに会える事を願っています」とメッセージを寄せている。

PUNKSPRING

2023年3月25日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

My Chemical Romance / Bad Religion / Simple Plan / The Interrupters / 04 Limited Sazabys / The BONEZ / HEY-SMITH / ASH DA HERO / TOTALFAT

オープニングアクト:CVLTE



2023年3月26日(日)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

My Chemical Romance / Bad Religion / Simple Plan / 04 Limited Sazabys / The BONEZ / Survive Said The Prophet / KNOCK OUT MONKEY

オープニングアクト:CVLTE