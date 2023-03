WBC2023 野球日本代表侍ジャパン 最新情報



「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)2023」の準々決勝ラウンドが16日、東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」はイタリア代表と対戦。投打ともに盤石の戦いぶりを見せ、9-3で勝利。アメリカで開催される準決勝進出を決めた。







侍ジャパンの先発は、二刀流・大谷翔平。初回からエンジン全開の投球を披露し、相手打者を圧倒。ほぼ完璧な内容で序盤3回を投げ終えた。



打線は3回裏、大谷翔平の意表を突くセーフティーバントなどで1死一、三塁とすると、4番・吉田正尚の内野ゴロの間に先制。なおも2死一、二塁とチャンスは続き、6番・岡本和真がレフトスタンドに飛び込む3ラン本塁打を放ち、一挙4点を奪った。









リードをもらった大谷だったが、一転して苦しい投球。4回こそ味方の好守もあって無失点としたが、5回は2死球などで2死満塁とされ、3番打者に2点タイムリーを痛打し、5回途中2失点で降板。なおもピンチは続いたが、2番手・伊藤大海が火消しに成功した。



すると打線はその裏、無死一、二塁で5番に打順を下げた村上宗隆がセンターオーバーのタイムリーツーベース。主砲に待望の一打が生まれると、次打者の岡本も2点適時二塁打で続き、リードを広げた。



7回、侍ジャパンは3番手・今永昇太に代わり、ダルビッシュ有が満を持してマウンドへ。圧巻のピッチングで三者凡退とすると、その裏には吉田正尚の本塁打、源田壮亮の適時打で2点を追加した。



ダルビッシュは8回にソロ本塁打を被弾したが、後続を抑え2回1失点でまとめた。最終回は大勢がマウンドへ上がり、走者は出したが、無失点で試合を締めた。



次戦は、米国に舞台を移しての準決勝。メキシコ対プエルトリコの勝者と激突する。













