RYKEYDADDYDIRTY、ケニアで撮影された「I WANNA SAY HELLO」MV公開

RYKEYDADDYDIRTYが、「I WANNA SAY HELLO」のMVを公開した。
「I WANNA SAY HELLO」は盟友GATTEM G JONESが手掛けたトラックで、RYKEYDADDYDIRTYが「生きる一つの道を探すストーリー」を歌った2022年発表の改名後初のアルバム『RYKEYDADDYDIRTY』に収録されていた楽曲。
今回公開されたMVは、RYKEYDADDYDIRTYのMVを多く手掛けるDAIKY（TOSATSUMA FILMS）が監督を担当。曲中で歌われている「ケニア ナイロビ スラム街 出口が見えない日々」の通り、実際にケニアに訪れて撮影された映像作品となっている。
＜リリース情報＞
RYKEYDADDYDIRTY
『RYKEYDADDYDIRTY』
発売日（CD）：2023年2月22日（水）
価格：¥2545+消費税
https://ultravybe.lnk.to/rykeydaddydirty
=収録曲=
1. GOOD BYE RYKEY [Track by GATTEM G JONES]
2. RYKEY DADDY DIRTY [Track by SIBA]
3. I WANNA SAY HELLO [Track by GATTEM G JONES]
4. 蜘蛛乃糸 feat. 道 [Track by GATTEM G JONES]
5. IT'S NOT EASY [Track by SIBA]
6. TELL ME BAD BABYLON [Track by BACHLOGIC]
7. ALL GODS BLESS ME [Track by NARISK]
8. DON'T WORRY [Track by GRADIS NICE]
9. STREET HERO feat. REAL-T [Track by I-DeA]
10. PIRATES [Track by GATTEM G JONES]
11. SATIAN feat. MU-TON [Track by SCRACH NICE]
12. CRY NOW SMILE LATER [Track by PENTAXX.B.F]
13. BLESS YOU [Track by GATTEM G JONES]