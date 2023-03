RYKEYDADDYDIRTY、ケニアで撮影された「I WANNA SAY HELLO」MV公開

RYKEYDADDYDIRTYが、「I WANNA SAY HELLO」のMVを公開した。

「I WANNA SAY HELLO」は盟友GATTEM G JONESが手掛けたトラックで、RYKEYDADDYDIRTYが「生きる一つの道を探すストーリー」を歌った2022年発表の改名後初のアルバム『RYKEYDADDYDIRTY』に収録されていた楽曲。

【動画を観る】「I WANNA SAY HELLO」MV

今回公開されたMVは、RYKEYDADDYDIRTYのMVを多く手掛けるDAIKY(TOSATSUMA FILMS)が監督を担当。曲中で歌われている「ケニア ナイロビ スラム街 出口が見えない日々」の通り、実際にケニアに訪れて撮影された映像作品となっている。

<リリース情報>

RYKEYDADDYDIRTY

『RYKEYDADDYDIRTY』

発売日(CD):2023年2月22日(水)

価格:¥2545+消費税

https://ultravybe.lnk.to/rykeydaddydirty

=収録曲=

1. GOOD BYE RYKEY [Track by GATTEM G JONES]

2. RYKEY DADDY DIRTY [Track by SIBA]

3. I WANNA SAY HELLO [Track by GATTEM G JONES]

4. 蜘蛛乃糸 feat. 道 [Track by GATTEM G JONES]

5. IT'S NOT EASY [Track by SIBA]

6. TELL ME BAD BABYLON [Track by BACHLOGIC]

7. ALL GODS BLESS ME [Track by NARISK]

8. DON'T WORRY [Track by GRADIS NICE]

9. STREET HERO feat. REAL-T [Track by I-DeA]

10. PIRATES [Track by GATTEM G JONES]

11. SATIAN feat. MU-TON [Track by SCRACH NICE]

12. CRY NOW SMILE LATER [Track by PENTAXX.B.F]

13. BLESS YOU [Track by GATTEM G JONES]

https://rykeydaddydirty.com/