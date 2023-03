初めての1人暮らしで「この世の終わりか…」SOLこもり校長のトイレ逆流エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月15日(水)は、『どうなる!? 初めての1人暮らし!!』をテーマに放送。今回の企画を説明する際にパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が語った、“初めての1人暮らし”でのトラブルを紹介します。こもり校長:新生活が始まる春! 今夜は、この春から1人暮らしが始まる生徒(リスナー)の“今”の気持ちを聞いていきます!俺が1人暮らしを始めたのは……本格的な1人暮らしは高1かな。中1から(親元を離れて)1人暮らしだったけど、親戚に面倒を見てもらっていたから。高1から……大変だったなぁ。はじめてトイレが詰まって水があふれてきたときは、この世の終わりか……と思ったもんね(笑)。その場にあったジャンプを……あのときは悲しかったな。『週刊少年ジャンプ』を毎週買ってコレクションしていたんだけど、トイレの水があふれ返っちゃって……そのときは知識がないから、流せば流れると思っていたわけ。でもそうしたら水があふれ返ってきちゃって、タオルは3枚ぐらいしか持っていなかったから、急いでジャンプを取りに行って1ページずつ破いて敷いていくわけよ……。俺の好きなシーンがどんどん濡れていって……。でも、まだ根本的なことは直ってないから、近くのコンビニに行って「キュッポン(ラバーカップ)を貸してもらってもいいですか?」ってキュッポンを借りてそれで直したんだよね。あのときのコンビニの店員さんが、優しくてよかったな……っていまでも思うよ(笑)。こんなこともあるから、初めての1人暮らしが「楽しいよ!」とは素直に言えない気持ちもあるんだけど……(笑)。この春、1人暮らしを始めるキミの気持ちを聞かせてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/