「Wi-Fiはすぐ開通しない！」「電気水道ガス開通の流れがわからない…」契約も自分で！新成人の初めての1人暮らし

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月15日(水)は、『どうなる!? 初めての1人暮らし!!』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、今春から1人暮らしを始める10代リスナーのメッセージを紹介し、アドバイスを届けました。【来月から1人暮らしをします! でも、家具のレイアウトを全くもって決められないので、一緒に決めていただきたいです!】(18歳)こもり校長:家具のレイアウトって楽しいよなー! あ、決まってないから楽しくはないのかな……?俺も最近引っ越ししたばっかだから、家具をめっちゃ探しているよ! この間、デスクを買ったんだけど、もう1個欲しいデスクが出てきちゃって、買おうか悩んでいるんだよね。椅子もまだ買えてないんだけど、照明はそろったし、スピーカーをどこに置こうかなとか……。加湿器とかサーキュレーターとか空気清浄機とか、どういうふうに置いたら見栄えがいいんだろう? とか俺も悩んでいるよ(笑)。(レイアウトが決められないということだけど)どんな家具を持っているのか聞いてみたいね。俺は、インスタグラムでいろんな家の画像を毎日見てるよ(笑)。そういうのを参考にするのもいいかもね。【3日前から、初めての1人暮らしに向けて料理の練習を始めましたー。昨日までは母の横でやり方を学ぶって感じだったんですけど、今日は遂に1人で料理をしました! 包丁が全然使えなくて、野菜切るだけでめっちゃ時間がかかっちゃいました(笑)。めちゃくちゃ達成感があったから、これからも頑張るしかない!】(18歳)こもり校長:すごいじゃん。俺は料理ができないから、自炊ができるってすごくうらやましいよ。自炊ができるようになると、冷蔵庫がうまく使えるようになるらしいよ。俺みたいに自炊しない人の冷蔵庫って、飲み物だけで埋まっていたり、買ってきたお惣菜がずっとあったり、コンビニで買ってきたものばっかりだったりして、冷蔵庫を活かしきれないというのがあるらしいよ。自炊をしていたらキッチン周りも有効的に使えるだろうし、いいと思う。【4月に入学式を控えているのですが、まだ家が決まりません! 4月から上京する予定です! 東京怖いです! 1人暮らしが初めてなので、絶対に外してはいけない条件やオンライン契約の流れ、電気水道ガス開通までの流れを全く知らなくて、昨日の朝からずっと携帯を見ていて頭が痛いです! 持っていく荷物もまとまっていません! 大学入学手続きもまだ終わっていません! 誰か助けてください(笑)】(19歳)こもり校長:これは……結構ダメなんじゃないか?(笑)。あと16日しかないよ? それで、家の契約から、電気水道ガスの手続きもしなきゃいけないし……オンラインだからWi-Fiも必要でしょ? Wi-Fiを開通したくて予約しても、1日2日じゃ来ないよ! 今契約しても間に合わないかもしれないから、早く調べたほうがいいかも!東京が怖いのはわかる。悩んじゃう気持ちもわかるんだけど……というか、何よりも大学の入学手続きをやったほうがいいよ! 何よりも先に! まずはそこ……だな(笑)。