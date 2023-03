「マスクどうしてる？」10代が伝える学校でのルールと実際の気持ち

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月15日(水)の放送では、13日(月)より規制が緩和されたマスク着用について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、10代のリスナーから届いた現状の報告と実際の気持ちを紹介しました。こもり校長:「マスクどうしてる?」……3月13日に、マスク着用のルールが緩和されました。“基本的には個人の判断に任せます”という発表があってから、俺はものすごく気になっています。歩いているときに最初にすれ違った人はマスクをしていたけど、次にすれ違った団体はしていなかったとか、バスに乗っている人はどのくらいマスクをしているのか、していないのか……とか。みんなの学校では、今マスクはどうなっているんだろう? 「ルールとしてつけましょう」といわれている学校があるかもしれないし、「個人の自由です」といわれている学校もあるかもしれない。卒業式ではどうなんだろう?自分的には外したいけど、周りの目があって外しづらいという生徒(リスナー)もいるだろうし、マスクが習慣になっていて、していないほうが違和感がある生徒もいるだろうし……いろんな角度からの10代の意見があると思う。これを俺はめちゃくちゃ聞いてみたい。マスク着用について、キミはどう思っているのか、学校ではどういうルールになっているのか、よかったら教えてください。【マスク、私はまだしてます。学校では、3月末まではマスクをつけないといけないのでつけていますが、4月からはどうするか迷ってます。でも花粉症なので、しばらくはつけてるかなぁ。周りのバランスを見て決める気がします】(17歳)こもり校長:そうか。世の中では自由になったけど、学校ではつけないといけないルールがあるんだね。【マスクの着用が自由になったけど、恥ずかしくて外せないなー……。でも、ほんとは外したいなー!!】(14歳)こもり校長:これはあるよな。「みんながつけているのに、自分はつけてない」みたいな恥ずかしさもあるだろうし、いままではマスクで顔が隠れていたから、それをさらすみたいな感覚で恥ずかしいという気持ちもあるよね。俺もすごくわかる。【こんばんは、僕は、スポーツをやっているので特に抵抗はないです。この前も、友達と買い物に行ったときにマスクなしでした】(13歳)こもり校長:これは、どうなんだろう? スポーツをやっている子……運動部に入っている生徒もそうだけど、どのタイミングで部活中はマスクをはずしていい、ってなったんだろうね。3年、2年前なら、体育の時間もマスク着用がルールになっている厳しいイメージがあったから……今はマスクをはずしてスポーツもできるし、素顔を友達に見せてもいるんだね。【私の学校では、マスクは4月から個人の判断に委ねられます。でも、グループワークの時やバス、電車の中などでは着用を推奨するようです】(17歳)こもり校長:これも難しい話だね。「4月まではつけてください」というルールが学校であると……う~ん、ちょっとギャップを感じちゃうよね。だって外では自由なのに。4月からは自由(個人の判断)ということで……この移行期間は何なんだろうな、とか思っちゃうね。【私の自治体では、学校では今年度(3月31日)まではマスク着用を求められています。先日あった卒業式は、卒業生は合唱以外はマスクを外して参加することが基本として行われました。久しぶりに家以外の場所でマスクを長時間外していたので違和感はあったのですが、最後に外して出ることができて良かったのかなとは思います。高校からはマスクを外して学校に行きたいけど、周りの人がどうしているかによってつけ続ける可能性も否めないです】(15歳)こもり校長:そうか~。俺が知りたかった卒業式だけど、合唱以外は(マスクを外す)……というのはわかるのよ。俺も合唱のときはつけたほうがいいと思う。全員が一斉に歌う場面でフリーなのは不安な子もいるし、そこでマスクをつけるのは理解できるんだけど……難しいね。【マスクって感染症対策のものが、いつの間にか顔を隠すものとしてつけてる部分もあるかな……】(14歳)こもり校長:たしかに。本来は感染症対策のものなんだけど、顔を隠したり、周りからの目を気にしてつけているみたいな感覚は俺もある。生徒からたくさんの書き込みが届いたけど、社会に出ている大人も悩んでいるよね。しかも保護者の方からしたら、「任せます」って言われると不安になるよね。だって、1%でもかからない可能性があるなら……僕は子どもがいないけど、自分の子どもには1%の保障をかけちゃいたくなるもん。でも、当事者の目線で考えると、もう自己責任でもいいよね……!? と思って悩んじゃう自分もいるし、周りの目が気になる自分もいる。これ! という答えはないから、みんなの意見を聞かせてもらいながら……“今年度まで”というルールも多いみたいだから、4月からどうなっていくのか……。その場その場の対応が続いていくと思うけど、みんなが抱えている意見はなくさずに、順応していくことが大切なのかなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/