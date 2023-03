5月12日から14日にかけて千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催される「KCON 2023 JAPAN」の出演者第1弾が発表された。

第1弾出演者として発表されたのは、1日目に出演するSTAYC、THE BOYZ、2日目に出演するAB6IX、ATEEZ、JO1、VIVIZ、3日目に出演するENHYPEN、iKON、Kep1er、xikers、&TEAMの計11組。第2弾出演者は3月20日、第3弾出演者は3月27日に発表される。

KCON 2023 JAPAN

2023年5月12日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

STAYC / THE BOYZ / and more



2023年5月13日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

AB6IX / ATEEZ / JO1 / VIVIZ / and more



2023年5月14日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場

<出演者>

ENHYPEN / iKON / Kep1er / xikers / &TEAM / and more