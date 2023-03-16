日本サッカー協会（JFA）は16日、3月に行われる欧州遠征に臨むU－22日本代表メンバーを発表した。
パリ五輪世代のU－22日本代表は3月の国際親善試合で、同24日にU－22ドイツ代表と、同27日にはU－22ベルギー代表と対戦する。なお、U－21日本代表は19日に集合。海外クラブ所属選手たちは20日に現地で合流し、28日に現地で解散する予定となっている。
メンバーには小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）や斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム）、鈴木唯人（ストラスブール）ら海外組5名に加え、西尾隆矢（セレッソ大阪）や藤田譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）、細谷真大（柏レイソル）などの国内組18名が選出された。
発表されたメンバー23名は以下の通り（※は海外クラブ所属で20日に現地で合流予定の選手）。
▼GK
23 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）※
12 佐々木雅士（柏レイソル）
1 鈴木彩艶（浦和レッズ）
▼DF
22 内野貴史（デュッセルドルフ／ドイツ）※
2 中村拓海（横浜FC）
3 西尾隆矢（セレッソ大阪）
5 木村誠二（FC東京）
21 加藤聖（V・ファーレン長崎）
15 畑大雅（湘南ベルマーレ）
4 鈴木海音（ジュビロ磐田）
▼MF
20 松村優太（鹿島アントラーズ）
17 本田風智（サガン鳥栖）
9 山田楓喜（京都サンガF.C.）
6 川﨑颯太（京都サンガF.C.）
18 斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）※
10 鈴木唯人（ストラスブール／フランス）※
7 山本理仁（ガンバ大阪）
8 藤田譲瑠チマ（横浜Ｆ・マリノス）
16 田中聡（コルトレイク／ベルギー）※
19 平岡大陽（湘南ベルマーレ）
14 三戸舜介（アルビレックス新潟）
▼FW
11 細谷真大（柏レイソル）
13 西川潤（サガン鳥栖）