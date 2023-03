『トランスフォーマー／ビースト覚醒』公開日決定！ 子安武人も参加

特撮映画『トランスフォーマー/ビースト覚醒』の日本での公開日が2023年8月4日(金)に決まった。日本語吹替に玄田哲章と子安武人の参加が明らかになり、あわせて日本語吹替版30秒予告映像&キャラクターポスタービジュアルが到着した。

『トランスフォーマー』は、タカラトミーが作り出した「日本の玩具発」コンテンツで、「Robots in disguise」=『ロボットが身の回りにある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる』という唯一無二のコンセプトや、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台に戦う壮大なストーリーと共に展開している。

1984年にアメリカで玩具発売後、アニメやコミックが大ヒットし、1985年に日本でも玩具販売とアニメがスタート。

2007年からはスティーヴン・スピルバーグとマイケル・ベイによりハリウッドで実写映画化され世界中で大ヒット。シリーズの世界累計興行収入は48億4700万ドル(約5331億円/1ドル110円換算/2021年6月21日現在)を突破、まさにハリウッドを代表する、記録的大ヒット超大作シリーズとなった。

玩具は現在では世界130以上の国と地域で7億個以上の販売実績(2022年7月時点)を持つ、世界中で大人気のキャラクターとなっている。

中でも『ビーストウォーズ』シリーズは、トランスフォーマー玩具史上でもトップクラスの販売数を記録した。日本では1997年にアニメが放送され、フル3DCGのロボットアニメという先進性、根底に流れるハードなストーリーと、それとバランスを取るかのような実力派声優陣の愉快なアドリブが爆発的な人気を呼び、玩具売り切れが多発するほどであった。

今回到着したビジュアルは、シリーズで不動の人気を誇るオプティマスプライム、ゴリラ型のトランスフォーマー・オプティマスプライマル、アンソニー・ラモス演じる主人公と絆を深めるミラージュといった新シリーズの物語の中心となるキャラクター3体。

中でも注目すべきはシリーズ初登場で動物からトランスフォームするビースト戦士たち(マクシマルズ)を率いる「オプティマスプライマル」だ。変形前の巨大なゴリラの姿が、一際圧倒的な存在感を放ち、その正体がますます気になるところだが、同じ「オプティマス」の名を持つ「オプティマスプライム」との間には、どんな関係性があるのか……壮大な新シリーズの幕開けとなる本作への期待が高まる!

ちなみに「オプティマス」は「最高の」、「プライム」は「最良」、「プライマル」は「根本の、原始の」といった意味合いになる。

また、日本語吹替版では「オプティマスプライム」の声を初代アニメ版『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』(1985~1986年)や実写映画の過去シリーズに引き続き玄田哲章が担当。シリーズ初登場のゴリラ型のトランスフォーマー「オプティマスプライマル」の声をTVアニメシリーズ『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』に引き続き子安武人が担当することが明らかになった。

あわせて、二人が吹き替えた日本語吹替版の30秒予告と、玄田と子安の胸熱コメントが到着! 過去のアニメシリーズ中でも絶大な人気を誇り、熱狂的なファンを生んだTVアニメーション『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』(1997~1998)でも「オプティマスプライマル」(当時の日本名はコンボイ)の声を担当していた子安が本作でも吹き替え担当することとなり、「やあみんな久しぶり。コンボ……オプティマスプライマルの子安武人だよ」と言葉を始め、「『トランスフォーマー/ビースト覚醒』の始まりだ!」で締めくくるという。にはファンにはたまらないコメントになっている。

今回未発表のビースト戦士たちの吹替キャストも過去のアニメシリーズの声優を軸にしたキャスティングを予定している。

新シリーズのトランスフォーマーは車だけではなく、ゴリラやチーター、サイなど様々な動物からトランスフォームするビースト戦士たちが登場! 未だ明らかになっていないストーリーと、来るべき<史上最大の決戦>に胸躍る「新たなトランスフォーマー」最新作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』に引き続き、ご期待いただきたい!

(C)2023 PARAMOUNT PICTURES. HASBRO, TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO.(C)2023 HASBRO