『森永ラムネ』50周年記念で公式キャラ一新！ 新キャラ選挙がスタート！

『森永ラムネ』の発売50周年を記念した「森永ラムネ50周年新キャラ選挙」が、2023年3月15日(水)11時よりスタート! 新キャラ候補のデザインを手掛ける、イラストレーター・キャラクターデザイナーのよこみぞゆりより、コメントが到着している。

『森永ラムネ』は、シュワシュワとしたラムネ飲料を再現したお菓子。爽やかな甘さのため、おやつだけでなく仕事や勉強中のリフレッシュにもぴったり。ラムネ瓶を模した形と色合いのボトルは持ち運びに便利で、ワンハンドで手軽に食べられるのも魅力のひとつ。ぶどう糖が90%配合(※含水結晶ぶどう糖として)されており、長きにわたり愛されている。

今回の選挙では、新キャラクターを2体制作。新キャラクターのデザインを手掛けたのは、サンエックス在籍中に「すみっコぐらし」を生み出し、今はイラストレーターとして活躍している、よこみぞゆり。

新キャラクターの立候補者は、ラムネを食べると顔が集中するハムスターの「しゅうチュー」と、ラムネを食べるとライオンのような姿になる猫「ラムねこ」。

どちらも甲乙つけがたいキュートなデザインだ。

メインキャラクターの座をかけて、特設サイトにて投票を募る選挙が行われ、新キャラクターたちは、その後発売される『森永ラムネ』の商品パッケージへの登場を予定している。

これに伴い、2001年から約20年間『森永ラムネ』の商品パッケージに登場していたキャラクターの「ラムネちゃん」は卒業となる。

また、新キャラ選挙の開催を記念して、「オリジナルQUOカード1万円分」と「森永ラムネ(ボトル)240本」をプレゼントするTwitterフォロー&引用ツイートキャンペーンも実施される。

本選挙は、特設サイト内で何度でも投票することが可能! 期間は3月15日(水)11:00~4月28日(金)11:00までで、7月に結果が発表される。

お気に入りのキャラに投票してみよう!

■よこみぞゆり コメント

子供のころからよく食べていたラムネの新キャラクターのデザインを担当させていただきとても嬉しいです。

50年もの歴史があるラムネとともに、この先ずっと長く愛されていくキャラクターになってほしいという想いでデザインしました。どちらのキャラクターも、ラムネの特徴であるころんと丸くかわいい形や水色と赤のイメージカラーを使いラムネらしさを出しつつ、できる限りシンプルなデザインになるように心がけました。

