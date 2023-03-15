大滝詠一の未配信楽曲が各サブスクリプションサービスで3月21日に配信される。
このたびサブスクでは、大滝が主催していたナイアガラ・レーベルから1978年に発表されたアルバム「LET'S ONDO AGAIN」や、初ソロアルバム発売40周年記念盤「NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-」、多羅尾伴内楽団名義で発表されたギターインスト集「多羅尾伴内楽團Vol.1」「多羅尾伴内楽團Vol.2」など初期作品のほか、大滝がコンポーザー＆プロデュースを務めたシリア・ポールのソロアルバム発売40周年記念ボックス「夢で逢えたらVOX」のみに収録されていたレアな音源、はっぴいえんど在籍中に発表した1stソロアルバムの50周年記念盤「大瀧詠一 乗合馬車（Omnibus）50th Anniversary Edition」などの未配信タイトルが配信される。
さらに「NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-」「夢で逢えたらVOX」、大滝、佐野元春、杉真理によるアルバム「NIAGARA TRIANGLE Vol.2」とアルバム「A LONG VACATION」の発売40周年記念ボックスに同梱されたブックレットの電子書籍化も決定。サブスク解禁日と同じく3月21日に発売される。
大滝詠一 サブスクリプションサービス配信タイトル情報
・LET'S ONDO AGAIN
・多羅尾伴内楽團Vol.1
・多羅尾伴内楽團Vol.2
・NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-
・夢で逢えたら（1997 Original Album+Single）
・夢で逢えたら（ONKIO HAUS MIX）
・夢で逢えたら（1986 MIX）
・夢で逢えたら（Rarities）
・A LONG VACATION SESSIONS
・EACH SIDE of NIAGARA TRIANGLE Vol.2
・NIAGARA FALL STARS '81 Remix Special
・Niagara Rarities Special
・大瀧詠一 乗合馬車（Omnibus）50th Anniversary Edition
大滝詠一 ブックレット電子書籍 タイトル情報
Vol.01「NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-」
Vol.02「夢で逢えたらVOX」
Vol.03「A LONG VACATION VOX」
Vol.04「NIAGARA TRIANGLE Vol.2 VOX」