ましろ原作によるTVアニメ「山田くんとLv999の恋をする」に登場する、佐々木瑛太のキャラクターPVが公開された。
クールで無口な男子高校生兼プロゲーマー・山田秋斗の地元の先輩でる瑛太。妹・瑠奈の世話を焼き、ネトゲ内で彼氏を奪われた茜を優しく迎え入れる、みんなのお兄さん的な存在だ。キャラクターPVには、爽やかイケメンの見た目からは想像もつかない、瑛太のきゃぴきゃぴした姿が収められた。「山田くんとLv999の恋をする」は4月1日よりTOKYO MXほかで放送される。
TVアニメ「山田くんとLv999の恋をする」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
とちぎテレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:30～
群馬テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜24:30～
BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜24:30～
北海道放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日25:58～
静岡放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:13～
RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:30～
CBCテレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:42～
MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日27:38～
AT-X：2023年4月2日（日）22:30～
配信情報
dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、ABEMA：2023年4月1日（土）24:30～
U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、DMM TV、FOD、Prime Video、ニコニコ：2023年4月4月（火）12:00～
TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus：2023年4月4日（火）24:00～
スタッフ
原作：ましろ（コミックスマート「GANMA!」連載）
監督：浅香守生
キャラクターデザイン：濱田邦彦
シリーズ構成：中西やすひろ
音楽：ミト（クラムボン）ｘDÉ DÉ MOUSE
アニメーション制作：マッドハウス
キャスト
木之下茜：水瀬いのり
山田秋斗：内山昂輝
佐々木瑛太：花江夏樹
佐々木瑠奈：加隈亜衣
佐々木 瑠奈：加隈亜衣
前田桃子：大西沙織
鴨田たけぞう：飛田展男
椿ゆかり：土屋李央
(c)ましろ／COMICSMART INC.／山田くんとLv999の製作委員会