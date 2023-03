「僕の曲を歌ってくれてありがとう…！」ボカロP・雪乃イト “歌ってみた”動画もチェック

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月14日(火)の放送は、ボカロPの雪乃イトさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、自身の楽曲や今後開催されるボカロイベントについて語りました。こもり校長:今夜は大人気授業の『ボカロNight』を開催!みんなには、もはや説明いらないと思うけど、パソコンで入力して自分の歌わせたいメロディを歌わすことができる音声合成技術「VOCALOID(ボーカロイド)」を使った楽曲、これが通称「ボカロ曲」。そのボカロを使った曲を自分で制作してYouTubeやニコニコ動画などにアップしているのがボカロP。そして! そんなボーカロイドに関わるすべての方が参加できる祭典である「ボカコレ」が、去年(2022年)の秋にも開催され、そのときに「SCHOOL OF LOCK!賞」を受賞したのがこの方です!雪乃:ボカロPの雪乃イトです! よろしくお願いします。こもり校長:よろしくお願いします! ボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection 2023春』が、3月18日(土)から4日間開催されます。前回のボカコレでは「SCHOOL OF LOCK!賞」を雪乃先生が受賞しましたが、雪乃先生は今回も新曲を仕込んでいるとか……?雪乃:そうなんです。今回も「ボカコレルーキー」に参加しますので、よろしくお願いします!こもり校長:まだ詳しくは話せないと思いますが、自分なりの手ごたえはどうですか?雪乃:今回はいままでの曲とはテイストが変わっているので、新しいチャレンジにみんなの反応を見るのが楽しみだなと思っています。こもり校長:なるほどね。この「ボカコレ」は1時間毎にランキングが更新されるので、開催期間中はぜひチェックして、自分のお気に入りのボカロソングを探してもらいたいなと思います。雪乃先生の新曲も、ランキングに入ってくると思いますから……!雪乃:どうでしょうね。入っているといいんですけどね……(笑)。こもり校長:前回は何位でしたっけ?雪乃:前回は9位でした。こもり校長:トップ10入りじゃないですか!雪乃:いやいやいや……結構、あの、すごい力が動いたのもあって……。こもり校長:なに!? “すごい力”って気になりすぎる(笑)。雪乃:そうなんです……。こもり校長:何があったんですか!?雪乃:ボカコレ期間中に……あの、ホロライブのVTuberさんが、僕の曲を見つけて引用リツイートしてくれて……。こもり校長:それは、タイミングじゃないですか!雪乃:そういうのも含めて運ですね……(笑)。こもり校長:そして、4月21日(金)からの4日間は、歌ってみた最大級の動画投稿祭『歌ってみた Collection 〜2023 Spring〜』 が開催されます。ボカコレからは1ヵ月経っているということで、雪乃先生がボカコレで発表した曲を歌コレで歌って参加することもできますね。雪乃先生はご自分の楽曲をいろんな方が歌っていると思いますが、そういうのは聴くんですか?雪乃:もちろん聴きます! それぞれの歌い手さんの個性が出て面白いですし、「数ある楽曲の中から、僕の曲を歌ってくれてありがとう……!」という思いがとても強いです。こもり校長:「選んでくれた……!」というところがね。雪乃:そうなんですよ。4月29日(土・祝)と30日(日)の2日間は、幕張メッセで『ニコニコ超会議2023』が開催されます(ネット開催は4月22日~30日)。超ボーカロイドエリアでは『超ボカニコ2023』というボカロ曲だらけの音楽ステージが開催されるとのことで、こもり校長は「現地だけじゃなくてニコニコ生放送でも見られるから、気になる生徒は参加してみて!」と話していました。この日放送された『ボカロNight』では、“おすすめのボカロソング”として……・17歳のリスナーが、まらしぃさんによる「青く駆けろ!」・15歳のリスナーが、日向電工さんによる「ブリキノダンス」・16歳のリスナーが、Kanariaさんによる「酔いどれ知らず」を紹介。楽曲との出会いやおすすめポイントなどを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/