Mrs. GREEN APPLE「推し」は自分たち！「ミセスのこと一番好き」

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。3月13日(月)の放送では、リスナーの質問をきっかけに「推し」について語りました。ミセス先生こんばんは。私はミセス先生がデビューされたときから応援しているので、半生をミセスに支えられてきたも同然です! ミセスのわちゃわちゃ感も楽曲の一体感も大好きです! さて、ミセス先生は私たちにとっていわゆる「推し」なわけですが、ミセス先生には少年期、もしくは今現在に「推し」はいますか? 自分の夢や希望につながる「推し」、とても気になります! ぜひ教えてくださ~い!(16歳)大森元貴 (Vo/Gt):あの……僕は藤澤涼架推しです。藤澤涼架 (Key):おぉ!若井滉斗 (Gt):嘘つけ、そんなやついないよ。大森:……お前さぁ!!!"そんなやついないよ"って……!(笑)。若井:(笑)。藤澤:すごいさりげなく言いすぎて、自分が気づけてなかった(笑)。若井:("藤澤涼架推し"について)ちょっと詳しく聞かせてよ。大森:去年の秋頃にポップアップをやりましたけど、「Soranji」アー写のキーホルダー(Acrylic Key Chain)(※)が涼ちゃん単品で出るって聞いたときには、もう泣いて喜びました!(※2022年11月に、東京・渋谷モディに期間限定でオープンしたPOP-UP STORE「Mrs. GREEN APPLE STORE」で販売されたアーティストグッズ)藤澤:「Soranji」のアー写はさ、単品用に撮ってないじゃん。割とこう、イメージ重視で撮ったやつじゃん!大森:(笑)。若井:3人でね。大森:いや、だからもう、大好きですよ! 僕は涼ちゃん推しですよ!藤澤:(キーホルダーの)形もなんか面白い感じでしたね(笑)。若井:そうそう(笑)。大森:逆にどうすか?若井:「推し」いる?藤澤:え~、難しいなぁ……いっぱいいる!大森:いっぱいいるよね。でもこういう時にちゃんと言っとかないと、ガチ推しっぽくてちょっと引かれるからさ。ここで隠すとガチ推しっぽいから、ちゃんと言っとこうよ。若井:たしかに!大森:若井どうすか?若井:俺は、お……俺推しだね。俺自身!大森:ヤバっ! ヤバヤバっ! カットカット!若井:この番組に、カットとかないから!大森:怖いわ! 何その変なボケ!若井:やめて……!全員:(笑)。大森:「推し」って難しいね。若井:でもやっぱチカラになるんだよね、日々の!大森:そうだね。でもマジで、俺らはほんとにミセス推しじゃない? ミセスのこと一番好きだもん、やっぱ!藤澤:間違いないよ!大森:だって生徒たち(リスナー)と比べ物になんないよ、俺のミセス愛は。若井:俺らが一番好きだから!大森:ほんとに! 俺は涼ちゃん推しだから、マジで。涼ちゃん推しの人たち、もうほんと俺に勝てないから!藤澤:おぉ~嬉しい。近くにそう言ってくれる人がいると、ちょっと……頑張れちゃうな!若井:俺も……好き、笑顔、笑顔とか。藤澤:本当? そういうのは、日ごろから言ってくれないと……。大森:いや……いない、いないのよ。若井:「いないのよ」は言っちゃダメ!大森:涼ちゃん推しっていないのよ!(笑)。若井:ダメダメ! こらっ! いるよっ!大森:大好き! 大好きー!!若井:最高ー!!藤澤:ありがとう……(笑)。