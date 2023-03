ラブシュプ、BMSG POSSE参加メンバー第1弾でAile The ShotaとREIKO

2023年5月13日(土)、14日(日)に2回目の開催が決定した「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」。2日目・14日(日)に出演予定のBMSG POSSEの第1弾が発表になった。

今回発表となったのは、Aile The ShotaとREIKO。昨年に続き2年連続の参加となるAile The Shotaは、2022年1月のデビューから1年で大活躍を見せ、今ステージにも出演が決定した。ブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有しており、今回のコラボレーションでも大活躍を見せるだろう。

【写真を見る】Aile The Shota、初のオーガナイズイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」

2組目はREIKO。2021年、SKY-HI主催のオーディション「THE FIRST」に歌・ダンス未経験ながら参加。成長速度と音楽へのポテンシャルの高さからトレーニーとして契約し、その後SKY-HIの楽曲「One More Day」に参加するなど新人ながらも音楽への強い愛情、圧倒的な歌唱力、持ち前のグルーヴ、独特な柔らかい感性を持ち合わせた次世代シンガー。

レジデンシャルバンドSOIL&"PIMP"SESSIONSが、SKY-HIとBMSG POSSEを迎え入れるスペシャルパフォーマンスする。洋楽ナンバー、オリジナルナンバー、インプロビゼーション、など、特別なコラボレーションに期待が高まる。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

日程:2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Answer to Remember

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら

… and more!!!

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

DINNER PARTY FEATURING TERRACE MARTIN, ROBERT GLASPER, KAMASI WASHINGTON

SKY-HI & BMSG POSSE (Aile The Shota / REIKO and more) with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Penthouse

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章

… and more!!!

公式サイト:https://lovesupremefestival.jp